Игровые премьеры января 2019: во что поиграть в новогодние праздники? (Видео)

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10:52 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pixabay.com

Новости технологии: Январь - месяц покоя в игровой индустрии, хотя в 2019 году и он не остался без громких релизов.

Январь - месяц покоя в игровой индустрии, хотя в 2019 году и он не остался без громких релизов. Но январские премьеры игр начинаются с середины месяца, так что вы успеете не спеша доесть салатики, наведаться к запланированным гостям и поздравить всех, кого хотели. А потом снова в бой - покорять новые виртуальные миры.

Vane

Дата выхода: 15 января 2019 года
Платформы: PS4
Жанр: Квест, Приключения

Сюжет: Полный сюжет разработчики не раскрывают, но известно, что игра расскажет историю мальчика, который умеет превращаться в птицу. В таком виде он путешествует по миру и пытается найти себя.

Ожидания: По словам разработчиков, из Friend & Foe в создании игры они вдохновлялись The Last Guardian и Killzone. И если в первом случае всё более или менее понятно, то как повлиял известный шутер на красивый квест неизвестно. А судя по трейлерам, нас ждёт увлекательная и небольшая игра по типу декабрьской GRIS.

The Walking Dead: The Final Season - Episode 3: Broken Toys

Дата выхода: 15 января 2019 года
Платформы: ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch
Жанр: Квест, Приключения

Сюжет: Последний эпизод рассказывает финальную историю уже повзрослевшей Клементины (из первой части), её друзей и соратников. События проекта происходят через пару лет после окончания третьей части The Walking Dead: A New Frontier.

Ожидания: Разработчики из Telltale обанкротились, а закрытую The Walking Dead: The Final Season чудом подхватила студия Роберта Киркмана Skybound и доделывает за свои деньги. Они выпустят этот и ещё один, последний, четвёртый эпизод под названием Take Us Back. На этом история серии, скорее всего, закончится.

Ace Combat 7: Skies Unknown

Дата выхода: 18 января 2019 года
Платформы: ПК, PS4, Xbox One
Жанр: Аркадный авиасимулятор

Сюжет: В 2019 году миром завладела новая глобальная война. Главный герой по кличке Триггер обвиняется в убийстве важной государственной шишки. В наказание, но с учётом былых заслуг перед страной, его отправляют в штрафную воинскую часть для исправления.

Ожидания: Серия Ace Combat считается самым эффектным и нескучным аркадным авиасимулятором. Не зря же сейчас выходит аж седьмая её часть, а ведь первый Ace Combat вышел в 1995 году на тогдашнюю новинку - консоль Sony PlayStation.

Battlefleet Gothic: Armada 2

Дата выхода: 24 января 2019 года
Платформы: ПК
Жанр: Стратегия в реальном времени

Сюжет: Продолжение популярной RTS во вселенной Warhammer 40,000 рассказывает о Грядущей буре и тринадцатом Черном крестовом походе. Историю подадут через три сюжетные кампании за Империум, Тиранидов и Некронов.

Ожидания: Разработчики из Tindalos Interactive обещают, что вторая часть будет больше, красивее и эффектнее по геймплею, чем её предшественница. А помимо трёх упомянутых выше раз из мира Warhammer 40,000 геймерам будут доступны ещё девять новых фракций.

Life is Strange 2 - Episode 2

Дата выхода: 24 января 2019 года
Платформы: ПК, PS4, Xbox One
Жанр: Квест, Приключения

Сюжет: Второй эпизод продолжит историю путешествия братьев Шона и Дэниела.

Ожидания: Первый эпизод Life is Strange 2 ругали и геймеры и критики, а больше всего их бесила неуместная аллюзия сюжета игры с политической ситуацией в США и президентством Трампа. Зачем об этом пыталась рассказать французская студия Dontnod и на кой чёрт она полезла в этот омут никому не понятно. Хотя и в первой части поднимались социальные вопросы, а также критиковался общественный настрой в современной Америке.

Tropico 6

Дата выхода: 25 января 2019 года
Платформы: ПК
Жанр: Симулятор строительства и управления городом, Политический симулятор

Сюжет: Новая часть симулятора диктатора снова отправит геймеров управлять государством Тропико. На этот раз из островного государства страна разрослась до размеров архипелага, а значит сможет предложить игрокам больше возможностей. Но из-за увеличенной инфраструктуры управлять Тропико будет труднее.

Ожидания: Ждём новую часть уже знакомой серии, где всё будет больше, эпичнее и красивее. А что лепить из вверенной ему территории, процветающий уголок или убогий кусок земли с разжиревшим тираном во главе, решает сам игрок.

Resident Evil 2 Remake

Дата выхода: 25 января 2019 года
Платформы: ПК, PS4, Xbox One
Жанр: Ужасы, Выживание

Сюжет: Ремейк повторит историю оригинала и расскажет об американском городке Ракун-Сити, большая часть жителей которого превратились в зомби. Два главных героя, полицейский Леон Скотт Кеннеди и студентка Клэр Редфилд, пытаются спастись и найти выход из этого безумия.

Ожидания: Разработчики из Capcom R&D Division 1 обещают более проработанный сюжет, где многие герои оригинала появятся на длительное время и исполнят существенную роль в сюжете игры. А ещё создатели обещают, что переиздание понравится как фанатам старичкам, так и новому поколению геймеров, которые не играли в оригинал.

Kingdom Hearts 3

Дата выхода: 29 января 2019 года
Платформы: PS4, Xbox One
Жанр: Ролевой боевик

Сюжет: В мире игры злые силы пытаются нарушить равновесие Света и Тьмы. На страже баланса стоит троица главных героев Гуфи, Сора и Дональд.

Ожидания: Третья часть уникального игрового кроссовера от студий Square Enix и Disney наполнилась ещё большим количеством знакомых персонажей, а для молодой публики сюда добавили капитана Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря", героев "Корпорации монстров", "Истории игрушек", "Геркулеса" и многих - многих других. Если вы не играли в предыдущие части это не страшно, Kingdom Hearts 3 можно запускать без оглядки на прошлые игры, потому что каждый раз геймерам рассказывают новую историю.

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Все по теме:

Игры, PS4, Игры 2019, Resident Evil 2 Remake, Vane, The Walking Dead: The Final Season, Ace Combat 7: Skies Unknown, Battlefleet Gothic: Armada 2, Life is Strange 2, Tropico 6, Kingdom Hearts 3.
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