Телескоп "Хаббл" запечатлел гигантскую фотографию Вселенной

Телескопу потребовалось сделать 54 отдельных снимка, чтобы составить фотографию объемом 1,6 ГБ.
Орбитальный телескоп "Хаббл" смог запечатлеть самый детализированный снимок космоса размером 34372×19345, что составляет 664 мегапикселя, а весит такой снимок 1,6 ГБ. Чтобы получить такое детальнейшее изображение Галактики Треугольника, телескопу потребовалось сделать 54 отдельных фотоснимка, затем их объединили и получили общее фото, доступное для подробного изучения астрономами.
Посмотреть снимок в оригинальном разрешении можно на сайте телескопа "Хаббл", там можно увеличить фото и рассмотреть детали. Однако будьте осторожны, ведь снимок может грузиться очень долго из-за большого объема.
Галактики Треугольника (M 33, NGC 598) интересна тем, что является самым удаленным небесным объектом, который видим невооруженным глазом. По размеру она в 2 раза меньше Млечного Пути и в 4 раза меньше галактики Андромеды, а ее диаметр составляет около 50 тысяч световых лет. Также в центре этой галактики отсутствует массивная черная дыра, а ее необычно быстрое вращение помогло создать теорию о наличии таинственной темной материи.