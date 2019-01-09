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Телескоп &quot;Хаббл&quot; запечатлел гигантскую фотографию Вселенной
Телескоп "Хаббл" запечатлел гигантскую фотографию Вселенной

Телескоп "Хаббл" запечатлел гигантскую фотографию Вселенной

Телескоп &quot;Хаббл&quot; запечатлел гигантскую фотографию Вселенной
09:24 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Сегодня

Новости технологии: Орбитальный телескоп "Хаббл" смог запечатлеть самый детализированный снимок космоса размером 664 мегапикселя.

Телескопу потребовалось сделать 54 отдельных снимка, чтобы составить фотографию объемом 1,6 ГБ.

Орбитальный телескоп "Хаббл" смог запечатлеть самый детализированный снимок космоса размером 34372×19345, что составляет 664 мегапикселя, а весит такой снимок 1,6 ГБ. Чтобы получить такое детальнейшее изображение Галактики Треугольника, телескопу потребовалось сделать 54 отдельных фотоснимка, затем их объединили и получили общее фото, доступное для подробного изучения астрономами.

Посмотреть снимок в оригинальном разрешении можно на сайте телескопа "Хаббл", там можно увеличить фото и рассмотреть детали. Однако будьте осторожны, ведь снимок может грузиться очень долго из-за большого объема.

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Галактики Треугольника (M 33, NGC 598) интересна тем, что является самым удаленным небесным объектом, который видим невооруженным глазом. По размеру она в 2 раза меньше Млечного Пути и в 4 раза меньше галактики Андромеды, а ее диаметр составляет около 50 тысяч световых лет. Также в центре этой галактики отсутствует массивная черная дыра, а ее необычно быстрое вращение помогло создать теорию о наличии таинственной темной материи.

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