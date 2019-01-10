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Четверг, 10.01.2019
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Новые тренды в дизайне: Nokia планирует представить смартфон с "дырявым" дисплеем (Видео)

Новые тренды в дизайне: Nokia планирует представить смартфон с &quot;дырявым&quot; дисплеем (Видео)
11:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии: На смену "моноброви" приходят новые тренды: разработчики начинают активно использовать вырезы под фронтальную камеру.

Samsung, Huawei и Honor, уже анонсировали смартфоны с вырезом под фронтальную камеру, а теперь к ним присоединится и Nokia.

Авторитетный инсайдер OnLeaks опубликовал рендеры не анонсированного смартфона Nokia (вероятно, речь идет о модели Nokia 8.1 Plus) с отверстием для фронтальной камеры в верхнем левом углу экрана. Разговорный динамик устройства разместился в тонкой верхней рамке.

На правой стороне корпуса расположились кнопки питания и регулировки громкости, на левой - комбинированный слот для SIM-карт. Зарядка и подключение осуществляются через порт USB Type-C на нижнем торце, рядом с которым находятся решетка динамика и отверстие микрофона. Гаджет также оснащен 3,5-миллиметровым разъемом для наушников. На задней панели новинки четко видно модуль двойной камеры с оптикой Zeiss, под которым разместился сканер отпечатков пальцев.

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По имеющейся информации, диагональ экрана устройства с разрешением Full HD + (2160 x 1080 пикселей) составит 6,22 дюйма. Судя по рендерам, смартфон выпустят в рамках программы Android One под управлением операционной системы Android 9.0 Pie. Дата анонса смартфона и ожидаемая цена пока неизвестны.

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Все по теме:

Android, Смартфон, Nokia, Дизайн, Android 9.0 Pie, Nokia 8.1 Plus.
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