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Instagram тестирует новую функцию

Instagram тестирует новую функцию
14:08 Сегодня Телеграф znaj.ua Фото: Facebook

Новости технологии: Новая функция социальной сети Instagram упростит жизнь пользователей.

Социальная сеть Instagram начала тестировать публикацию одного поста через несколько аккаунтов для операционной системы iOS. Скорее всего, разработчики услышали просьбы пользователей, и решили внедрить данную функцию.

"Мы внедряем эту функцию, чтобы сделать наш сервис удобнее для людей, которые часто публикует сообщения в нескольких аккаунтах", — заявил представитель Instagram.

Уточняется, что новая функция пригодится тем, кто размещает в соцсети рекламу, используя при этом не один профиль. К тому же, для тех, кто ведет несколько профилей, включая бизнес-аккаунты, это существенно упростит работу. 

Instagram нацелен на расширения сегмента в сфере бизнеса

В настоящее время неизвестно о сроках запуска нововведения на Android. Скорее всего, функцией будут пользоваться в ближайшее время ограниченный круг людей, в том числе и бета-тестеры. При этом Instagram тестирует новый способ по импортированию фотографий для этой операционной системы — скоро их можно будет загружать непосредственно из Google Photos.

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Instagram, Социальная сеть Instagram, Новые функции в Instagram.
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