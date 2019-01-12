Астрономы обнаружили необычный повторяющийся радиосигнал

Новости технологии: Астрономы сигнал отследили и определили, что он поступил из чрезвычайно магнитной среды, области FRB 121102, окружающей черную дыру.

Природу повторяющегося радиовсплеска ученые объяснить не могут.

Загадочный радиосигнал получили астрономы при помощи интерферометрического радиотелескопа в Радиоастрономической обсерватории Доминиона в Британской Колумбии (CHIME). Это быстрый радиовсплеск, получивший название FRB 180814.J0422+73, представляющий собой короткий и мощный сигнал радиоэнергии, приходящий из очень далеких галактик. Природа его учеными пока не установлена.

Однако последний был особенным, ведь он повторился с точной последовательностью, будто искусственный. Команда CHIME обнаружила первый повторяющийся сигнал FRB 14 августа 2016 года, и еще четыре в ближайшие два месяца, которые поступили из одного и того же места на небе. И только во время третьего всплеска, 17 сентября, ученые поняли, что у них повторение.

Расчеты астрономов показали, что повторяющийся сигнал расположен в 1,6 миллиардов световых лет от Земли. Из более 60 обнаруженных радиовсплесков до сих пор ни один не повторялся.

Команда CHIME также увидела странное сходство между двумя известными повторяющимися всплесками. Большинство FRB — просто резкий гудок, похожий на одну ноту, сыгранную на трубе. Но некоторые состояли из отдельных подвсплесков, которые различались в частоте, словно "уа-уа-уа" на грустном тромбоне.

Откуда появляются быстрые радиовсплески? Теорий у астрономов очень много. В какой-то момент они даже рассматривали вариант сигналов от разумных инопланетян. Но неясно, поступают ли повторяющиеся всплески и одиночные всплески из источников одного рода или повторяются ли одиночные, если наблюдать достаточно долго.

"Мы не можем пока объяснить природу повторяющегося радиовсплеска. До сих пор у нас был только один ретранслятор, и он оставлял больше вопросов, чем ответов. Но тот факт, что оба ретранслятора ведут себя одинаково, может указывать на то, что они имеют одинаковое происхождение", – говорит астроном Эмили Петрофф из Нидерландского института радиоастрономии ASTRON.