Скачать
Суббота, 12.01.2019
Украина закупает турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2
Украина закупает турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2
В Стамбуле врезались два специальных поезда
В Стамбуле врезались два специальных поезда
Милевский вернулся в Динамо-Брест на свой день рождения
Милевский вернулся в Динамо-Брест на свой день рождения
Именины Антона (День Ангела) 2019: поздравления в стихах и картинках
Именины Антона (День Ангела) 2019: поздравления в стихах и картинках

Астрономы обнаружили необычный повторяющийся радиосигнал

Астрономы обнаружили необычный повторяющийся радиосигнал
09:34 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Астрономы сигнал отследили и определили, что он поступил из чрезвычайно магнитной среды, области FRB 121102, окружающей черную дыру.

Природу повторяющегося радиовсплеска ученые объяснить не могут.

Загадочный радиосигнал получили астрономы при помощи интерферометрического радиотелескопа в Радиоастрономической обсерватории Доминиона в Британской Колумбии (CHIME). Это быстрый радиовсплеск, получивший название FRB 180814.J0422+73, представляющий собой короткий и мощный сигнал радиоэнергии, приходящий из очень далеких галактик. Природа его учеными пока не установлена. 

Однако последний был особенным, ведь он повторился с точной последовательностью, будто искусственный. Команда CHIME обнаружила первый повторяющийся сигнал FRB 14 августа 2016 года, и еще четыре в ближайшие два месяца, которые поступили из одного и того же места на небе. И только во время третьего всплеска, 17 сентября, ученые поняли, что у них повторение.

Расчеты астрономов показали, что повторяющийся сигнал расположен в 1,6 миллиардов световых лет от Земли. Из более 60 обнаруженных радиовсплесков до сих пор ни один не повторялся. 

Команда CHIME также увидела странное сходство между двумя известными повторяющимися всплесками. Большинство FRB — просто резкий гудок, похожий на одну ноту, сыгранную на трубе. Но некоторые состояли из отдельных подвсплесков, которые различались в частоте, словно "уа-уа-уа" на грустном тромбоне.

Потерпел крушение: российский военный спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере (Видео)

Откуда появляются быстрые радиовсплески? Теорий у астрономов очень много. В какой-то момент они даже рассматривали вариант сигналов от разумных инопланетян. Но неясно, поступают ли повторяющиеся всплески и одиночные всплески из источников одного рода или повторяются ли одиночные, если наблюдать достаточно долго. 

"Мы не можем пока объяснить природу повторяющегося радиовсплеска. До сих пор у нас был только один ретранслятор, и он оставлял больше вопросов, чем ответов. Но тот факт, что оба ретранслятора ведут себя одинаково, может указывать на то, что они имеют одинаковое происхождение", – говорит астроном Эмили Петрофф из Нидерландского института радиоастрономии ASTRON.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Астрология, Радиосигнал, Радиовсплеск, Повторяющийся радиосигнал.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С днем Ангела Натальи 2019: что мы знаем о Святой Наталье
02 Известный российский актер Павел Прилучный побил свою жену и не выпускал из дому
03 Карьера Олега Винника пошла под откос из-за скандала о плагиате
04 Укравтодор: Ограничено движение на дорогах в трех областях Украины
05 Самуэльссон: Я не уважаю то, что сделал Логинов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Снег, дождь и гололед: погода на выходных удивит украинцев разнообразием
Снег, дождь и гололед: непогода разгулялась
Тука: Верните Крым и мы обеспечим его водой
Тука: Верните Крым и мы обеспечим его водой
Святки 2019: обряды, заговоры и гадания для девушек
Святки 2019: обряды, заговоры и гадания для девушек
Рецепт дня: мясные вафли
Рецепт дня: мясные вафли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь