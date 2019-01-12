Потеряно управление единственным российским космическим телескопом

Новости технологии: Стало известно, о частичной потери связи с космическим телескопом "Спектр-Р".

Единственный российский космический телескоп — "Спектр-Р" — перестал выходить на связь. Ученые стараются исправить ситуацию, однако нельзя исключать потери аппарата.

Аппарат продолжает передавать информацию на Землю, однако не принимает сигнал. "Сейчас проводятся попытки наладить ситуацию, идут сеансы и сегодня, и завтра <…> Там разные системы связи, часть работает, часть не работает. Часть сигналов есть. Такие сбои уже бывали. Может все заработать. Мы на это надеемся", — заявил руководитель Астрокосмического центра ФИАН академик Николай Кардашев.

Сейчас ученые пытаются восстановить связь, однако если у них ничего не выйдет, миссию аппарата придется завершить. Ранее специалисты уже несколько раз пытались устранить возникшие неполадки. Также стало известно, что космический аппарат перевели в оптимальный режим работы — так называемое "домашнее положение", при котором можно обеспечить самый благоприятный для техники тепловой режим, когда она не будет сильно нагреваться.

Известно, что ученые проведут сеанс восстановление завтра, тринадцатого января. Стоит также отметить, что на сегодняшний день гарантийный срок службы аппарата "Спектр-Р" уже истек.

Атмосфера Земли поглощает значительную долю излучения, идущего из космоса. Однако на орбите негативные аспекты сходят на "нет", поэтому космические телескопы дают ученым уникальные возможности. Так, например, разрешающая способность американского "Хаббла" может превосходить показатели земных телескопов примерно в десять раз.

"Спектр-Р" является частью международного космического проекта "Радиоастрон", в котором Россия играет ведущую роль. Его задачей является проведение фундаментальных астрофизических исследований при помощи радиотелескопа, установленного на космическом аппарате. Сообщается, что проект позволяет получить высочайшее угловое разрешение за всю историю астрономии — семь микросекунд дуги при базе 340 000 километров.

Напомним, что трудности другого характера продолжают преследовать телескоп "Джеймс Уэбб", который должен стать преемником "Хаббла". Из-за высочайшей технической сложности его запуски постоянно переносили. По последним данным, теперь дату старта сдвинули на 2021 год, однако нет гарантий, что запуск не перенесут снова. Напомним, что новый телескоп, как надеются ученые, сможет дать ответы на главные вопросы современной астрономии.