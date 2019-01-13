Компания HyperX представила геймерские новинки

Новости технологии: Компания HyperX привезла на выставку большое количество новинок.

HyperX привезла на выставку CES 2019 большое количество новинок, ориентированных на любителей компьютерных игр. Помимо изодинамических наушников Cloud Orbit и Cloud Orbit S, которые мы уже упоминали в соответствующей заметке, бренд пополнил портфолио новыми гарнитурами Cloud Mix и Cloud Alpha пурпурного цвета, мышью Pulsefire Raid RGB, микрофоном для стриминга Quadcast и модулями памяти Predator DDR4 RGB объёмом 16 ГБ.

Мышь Pulsefire Raid RGB построена на переключателях Omron с ресурсом в 20 миллионов срабатываний и оптическом сенсоре Pixart 3389 разрешением до 16 000 DPI. Для нужд пользователей имеется одиннадцать программируемых кнопок.