Названа вероятная причина утери Россией связи со своим космическим телескопом

Новости технологии: В России сообщили вероятную причину потери связи с телескопом "Спектр-Р".

Причиной отказа командного передатчика радиотелескопа "Спектр-Р" могла стать космическая радиация, накопившаяся в электронике аппарата за почти восемь лет полета. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, передает УНН.

"В качестве причины неработоспособности приемо-передающего устройства "Спектра-Р" специалисты предполагают влияние дозы радиации, накопленной за период полета в электронной компонентной базе спутника", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что это — третий резервный передатчик для приема управляющих команд с Земли, первые два — основной и второй резервный — вышли из строя ранее. "Однако специалисты РКС и НПО им. Лавочкина не исключают, что командную линию радиосвязи с радиотелескопом удастся восстановить", — добавил он.

Собеседник уточнил, что для решения таких проблем, как на "Спектре", применяются два метода: "мягкий" предполагает перезагрузку программного обеспечения, "жесткий" — перезагрузку с отключением питания спутника. "Второй метод не подходит, так как остался последний комплект приемника в работе и мы не сможем включить аппарат — некому будет принять радиокоманду с Земли. "Мягкий" метод автоматически сейчас реализуется: перезагрузка ведется каждые восемь часов", — пояснил источник.