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Флагманский смартфон OnePlus 7 может оказаться слайдером

Флагманский смартфон OnePlus 7 может оказаться слайдером
14:56 Сегодня Телеграф techno.nv.ua Фото: Facebook

Новости технологии: Снимок демонстрирует прототип нового флагмана компании рядом с моделью OnePlus 6T.

В сеть попала первая реальная фотография смартфона OnePlus 7, которая показывает, что гаджет лишится выреза в экране и верхней рамки.

На изображении показан предполагаемый прототип устройства в коричневом корпусе без вырезов и в полноэкранном дизайне. Это говорит о том, что OnePlus может выбрать механизм слайдера для размещения передней камеры и некоторых других компонентов. Также на снимке видна решетка над дисплеем с отверстиями для датчиков.

Конечно, это не будет первый раздвижной телефон из Китая за последние месяцы. Мы уже видели Mi Mix 3 и Honor Magic 2, поэтому, если верить этим изображениям, OnePlus просто поддержит новый тренд вместо того, чтобы создать то-то уникальное.

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В прошлом году представители компании OnePlus заявили, что одними из первых добавят новейший процессор Qualcomm Snapdragon 855 в свои устройства. Таким образом, вы можете ожидать, что именно на этом процессоре будет работать OnePlus 7. Компания также заявила, что в этом году она выпустит телефон с поддержкой 5G. Это может быть либо вариант OnePlus 7, предназначенный для рынков с поддержкой 5G, либо новое устройство в целом.

OnePlus обычно запускает свои устройства в середине года, в районе конца мая или в июне. Поэтому нам, вероятно, придется подождать не менее четырех месяцев, прежде чем мы услышим какие-нибудь подробности.

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Смартфоны, OnePlus 6T, OnePlus 7, Смартфон OnePlus 7.
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