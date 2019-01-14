Секретные технологии ХХ века для шпионов в период Холодной войны (Фото) Мы привыкли видеть голливудские фильмы о тайных агентах и их необычных приспособлениях. Конечно, пуленепробиваемых зонтиков и рентгеновских очков еще не придумали, но у американских и советских шпионов гаджеты были ничем не хуже, чем у прославленного Джеймса Бонда.