Изобретатели собрали внедорожник из отходов и проехали на нем 5 тыс. км. по Антарктиде

Голландские изобретатели Лизбет и Эдвин тер Вельде создали из пластмассовых отходов 3D-печатный внедорожник на солнечных батареях и проехали на нем 4,8 тыс. км по Антарктиде. Об этом пишет WIRED.

Корпус внедорожника Solar Voyager на 15% состоит из пластиковых отходов — изобретатели создали его вместе с производителями нестандартных материалов DuFor и Innofil3D. Автомобиль оборудован десятью солнечными батареями, способными генерировать энергию мощностью 3,5 тыс. Вт — этого достаточно, чтобы автомобиль ехал со скоростью 8 км/час.

Изобретатели проехали на внедорожнике 4,8 тыс. км по одному из самых сложных маршрутов в мире — от базового лагеря Ледникового союза до Южного полюса и обратно. Путешествие заняло четыре месяца, а исследователи успешно вернулись в лагерь в конце декабря 2018 года.

So we're back home and it's time to look back. The start of the expedition where we've had a bit of bad luck with the weather, In case you missed it, we've uploaded the full episode here.: https://t.co/J32SqFeF6q Join us on our first miles on Antarctica pic.twitter.com/1VWkIbdL8m

— Clean2Antarctica (@Clean2Antarctic) 13 января 2019 г.