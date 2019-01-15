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Изобретатели собрали внедорожник из отходов и проехали на нем 5 тыс. км. по Антарктиде

Изобретатели собрали внедорожник из отходов и проехали на нем 5 тыс. км. по Антарктиде
05:00 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Скриншот

Новости технологии: Изобретатели проехали 4 800 км по Антарктиде на 3D-печатном вездеходе из пластикового мусора.

Голландские изобретатели Лизбет и Эдвин тер Вельде создали из пластмассовых отходов 3D-печатный внедорожник на солнечных батареях и проехали на нем 4,8 тыс. км по Антарктиде. Об этом пишет WIRED.

Корпус внедорожника Solar Voyager на 15% состоит из пластиковых отходов — изобретатели создали его вместе с производителями нестандартных материалов DuFor и Innofil3D. Автомобиль оборудован десятью солнечными батареями, способными генерировать энергию мощностью 3,5 тыс. Вт — этого достаточно, чтобы автомобиль ехал со скоростью 8 км/час.

Изобретатели проехали на внедорожнике 4,8 тыс. км по одному из самых сложных маршрутов в мире — от базового лагеря Ледникового союза до Южного полюса и обратно. Путешествие заняло четыре месяца, а исследователи успешно вернулись в лагерь в конце декабря 2018 года.

 

Окна Solar Voyager оборудованы самонагревающимся поликарбонатом, который защищает их от замерзания. А шесть стальных вакуумных труб, покрытых герметичным стеклом, использовались для растопки снега и кипячения воды. В солнечный день температура батарей превышала 315 °С.

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Антарктида, 3D печать, Пластиковые отходы, Solar Voyager.
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