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Создан самый крохотный ноутбук, который способен запускать Windows 10

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Создан самый крохотный ноутбук, который способен запускать Windows 10
11:58 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Сегодня

Новости технологии: Миниатюрный лэптоп в сложенном виде по размерам не превышает смартфон, но внутри него достаточно мощности для запуска полноценной Windows 10.

Стоимость GPD Micro PC по предварительному заказу — 300 долларов.

Китайский производитель GPD на международной выставке CES 2019 представил мини-ноутбук под названием Micro PC. Правда, представленный образец пока существует в единственном экземпляре.

Работает новинка на процессоре Intel Celeron N4100 семейства Gemini Lake в купе с 4 ГБ оперативной памяти DDR4. Твердотельный накопитель Micro PC обладает емкостью 128 ГБ. На корпусе Micro PC имеется два разъема USB Type-A, один USB Type-C для зарядки, полноразмерные HDMI, RS-232 и Ethernet, а также специальный переключатель для регулирования кулера системы охлаждения.

Размеры лэптопа — 153×113×23.5 мм, вес — 395 граммов. Клавиатура без цифрового блока оснащена подсветкой. В корпусе даже нашлось место под небольшой тачпад, который расположен в верхней части клавиатурного блока. Шестидюймовый iPS-дисплей получил разрешение 1280×720 пикселей и имеет угол раскрытия в 145 градусов.

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По задумке специалистов, новинка идеально подойдет системным администраторам и техническим специалистам, которым для внешних работ достаточно 6-дюймового экрана. Для производства гаджета разработчики запустят кампанию по сбору средств на краудфандинговой площадке Indiegogo. Стоимость GPD Micro PC по предварительному заказу — 300 долларов.

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Ноутбук, Технологии, Windows 10, Micro PC, Крохотный ноутбук, GPD Micro PC.
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