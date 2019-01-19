Фоторепортаж одной из самых больших биткоин-ферм (Фото) Активист биткоин-движения Якоб Битсмит (Jacob Bitsmith) посетил крупную биткоин-ферму в Китае и поделился впечатлениями и эксклюзивными фотографиями в своем блоге.