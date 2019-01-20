В Сети появилась характеристика Samsung Galaxy A30

Новости технологии: Samsung Galaxy A30 - бюджетная модель среднего уровня.

Samsung Galaxy A30 построен на SoC Exynos 7885 и имеет 4 ГБ оперативной памяти. В новом поколении смартфонов Samsung Galaxy A окажется девять моделей, а Galaxy A30, наряду c Galaxy A10 и A20, будет открывать линейку. Тем интереснее оценить характеристики этой бюджетной модели среднего уровня. Теперь это можно сделать благодаря тому, что аппарат засветился в базе данных Geekbench.

Как видно, Galaxy A30 построен на однокристальной платформе Exynos 7885 – распространенной среди смартфонов Samsung. Она используется в моделях Galaxy J7 (2018), J7 Duo, A7, A8 и A8+. Объем оперативной памяти составил 4 ГБ, а в качестве ОС используется Android 9.0 Pie.