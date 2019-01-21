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Эстония начинает отбор украинских стартапов для прокачки

Эстония начинает отбор украинских стартапов для прокачки
13:02 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: Один из ведущих европейских В2В акселераторов Европы Startup Wise Guys 28-29 января проведет в Киеве отбор украинских стартапов.

Как сообщает пресс-служба акселератора, стартапы смогут показать себя на питчинг-сессиях, а также вместе со всеми желающими принять участие в воркшопах и лично пообщаться с ведущими экспертами, выпускниками акселератора и командой Hacken и Cyber School. Питчинг-сессия для киберстартапов состоится 28 января, а для SaaS-стартапов – 29 января.

Стартапы, которые будут отобраны в акселерационные программы Startup Wise Guys, получат возможность привлечь инвестиции в размере до 30 тысяч евро.

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С командами будут работать белые хакеры Hacken и Cyber School (Украина), CEO и фаундер Yumiwi Герман Коппола (Испания), а также ключевые эксперты команды Startup Wise Guys из Индии, Украины и Литвы. Отборочные дни пройдут в Киеве в 1991 Civic Tech Center (БЦ "Парус"). Зарегистрироваться на Ukraine Startup Hunt можно на официальной странице мероприятия в соцсетях.

По итогам отбора Startup Wise Guys пригласят ряд стартапов на финальный отборочный тур в батче по направлениям SaaS и кибербезопасность, где в каждую программу отберут до 11 проектов. Победители получат до 30 тысяч евро посевных с возможностью дополнительных инвестиций и пройдут 3-месячный интенсив, работая с более чем 150 менторами и инвесторами мирового уровня.

Как пояснил венчурный партнер в Startup Wise Guys CyberNorth Accelerator Яанус Тамм, украинские стартапы пользуются особым вниманием акселератора. Сейчас мы ищем идеи разработок в сфере искусственного интеллекта, которые позволили бы использовать его возможности в сфере безопасности, кибербезопасности, обороны, думаем, как искусственный интеллект помог бы нам выявлять аномалии, автоматических злоумышленников или кибервмешательство", - в частности сказал он.

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"Украина здесь для нас важна - у вас очень умные специалисты. Мы приглашаем команды в Эстонию, к нашему акселератору, на три месяца. Они получают возможность пообщаться с киберспециалистами, посмотреть, как работают киберцентры, пообщаться с разными специалистами в этой области, попрактиковаться в разработке программ, а потом – вернуться домой и внедрить полученные знания уже дома", - сказал он.

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Все по теме:

Технологии, Искусственный интеллект, Техно, Стартап, Киберстартап, Startup Wise Guys, Яанус Тамм, Украинские стартапы.
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