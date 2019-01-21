"Мертвый" смартфон Apple вернулся в продажу

Новости технологии: Производитель вернул iPhone SE на полки магазинов.

На выходных компания Apple восстановила продажи популярной модели Phone SE, которые были ранее прекращены. Первая партия оказалась небольшой, поэтому не во всех магазинах ее можно заказать.

Все новые Phone SE являются версиями Neverlock (разблокированными), но доступных модификаций всего две: на 32 и 128 ГБ. Самая дешевая версия с 32 ГБ обойдется покупателям в 250 долларов - это самый дешевый iPhone, который доступен для приобретения у Apple. Версия на 128 Гб обойдется в 300 долларов, что делает его самым доступным смартфоном компании с подобным объемом.

Правда, выбор расцветок оказался скудным - сейчас доступна пока лишь версия на 32 ГБ в самом малопривлекательном розовом цвете. Стоит отметить, что ранее iPhone SE стоил минимум 450 долларов, что что возвращение в продажу сделало смартфон самым привлекательным предложением от Apple.