WhatsApp ограничил пересылку сообщений по всему миру

WhatsApp теперь разрешает пересылать сообщения только пяти контактам. Это сделано для того, чтобы предотвратить распространение дезинформации.
Предел из пяти получателей был введен в Индии в июле 2018 года после того, как ложные сообщения в мессенджерах и социальных сетях привели к убийствам в стране и линчеванию. Теперь это ограничение распространяется по всему миру.
WhatsApp, насчитывающий 1,5 миллиарда пользователей, пытался найти способы, которые остановили бы распространение фейковых новостей и слухов. В прошлом году сервис начал выделять пересылаемые сообщения, а затем снизил их лимит с 256 до 20 сообщений в день.
Хотя уменьшенный лимит может помочь в борьбе с дезинформацией, он необязательно будет таким ограничивающим, как кажется. Сообщения по-прежнему можно пересылать в группы, каждая из которых может включать до 256 человек. Таким образом, ложное сообщение могут посмотреть около 1300 человек.