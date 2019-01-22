WhatsApp ограничил пересылку сообщений по всему миру

Новости технологии: Ранее пользователи WhatsApp могли пересылать сообщения 20 контактам или группам.

WhatsApp теперь разрешает пересылать сообщения только пяти контактам. Это сделано для того, чтобы предотвратить распространение дезинформации.

Предел из пяти получателей был введен в Индии в июле 2018 года после того, как ложные сообщения в мессенджерах и социальных сетях привели к убийствам в стране и линчеванию. Теперь это ограничение распространяется по всему миру.

WhatsApp, насчитывающий 1,5 миллиарда пользователей, пытался найти способы, которые остановили бы распространение фейковых новостей и слухов. В прошлом году сервис начал выделять пересылаемые сообщения, а затем снизил их лимит с 256 до 20 сообщений в день.

Хотя уменьшенный лимит может помочь в борьбе с дезинформацией, он необязательно будет таким ограничивающим, как кажется. Сообщения по-прежнему можно пересылать в группы, каждая из которых может включать до 256 человек. Таким образом, ложное сообщение могут посмотреть около 1300 человек.