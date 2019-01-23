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Среда, 23.01.2019
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Стало известно, когда откроется первый космический отель для туристов

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Стало известно, когда откроется первый космический отель для туристов
08:50 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Сегодня

Новости технологии: Проект получил название Aurora Station – это будет полноценный отель класса люкс в космосе.

12 суток в орбитальном отеле для туриста обойдутся в 9,5 миллионов долларов.

Американская компания Orion Span объявила о грандиозных планах запустить на орбиту земли первый космический отель для туристов. Причем случиться это должно совсем скоро, по словам по основателя компании Orion Span Фрэнка Бангера, первых туристов станция примет уже в 2021 году.

Посетители отеля смогут наблюдать 16 восходов и закатов в сутки, а также наслаждаться видами Земли с высоты в 480 км и ощутить своим телом эффекты микрогравитации. Однако это удовольствие будет не из дешевых – 12 суток на борту Aurora Station обойдутся посетителям в 9,5 миллионов долларов.

Несмотря на баснословные суммы, в Orion Span уверены, что отель будет пользоваться огромным спросом, поскольку сможет предложить полноценный опыт пребывания в космосе за куда меньшую сумму, которую просят, например, за пребывание на МКС – в 2001-2009 годах подобное удовольствие стоило до 40 миллионов долларов.

Размеры Aurora Station — 13,3 на 4,3 метра, что аналогично небольшому частному самолету. Перед полетом на станцию космические туристы должны будут пройти трехмесячный курс подготовки и получить "Сертификат астронавта Orion Span". Вся подготовка будет вестись ветеранами космического дела, обладающими колоссальным опытом работы на орбите Земли.

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Помимо развлечений, на борту Aurora Station планируется проведение исследовательских экспериментов. Например, там будут выращивать растения, которые гости отеля смогут забрать с собой по возвращении на Землю в качестве сувенира. После каждого рейса "Авроры" вся внутренняя отделка отеля будет меняться на новую.

Согласно последним данным, сейчас Orion Span занята поиском инвесторов, готовых приобрести в собственность часть Aurora Station.

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Туристы, Технологии, Орбита Земли, Orion Span, Космический отель, Aurora Station, Первый космический отель.
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