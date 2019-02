В DARPA задумались о создании полностью автономного подводного робота

Управление перспективных исследовательских проектов, или DARPA, ищет компанию, которая сможет разработать перспективного робота для подводных работ. Робот Angler должен уметь действовать в полностью автономном режиме без какого-либо участия человека-оператора.

Предполагается, что такое устройство сможет выполнять широкий спектр работ: начиная от прокладки кабелей и заканчивая утилизацией мусора, оставшегося после пусков ракет. Кроме того, с его помощью военные смогут эффективнее искать самолеты и корабли, потерпевшие крушение.

Our new Angler program is seeking proposals to develop an undersea

autonomous system that can navigate to and physically manipulate objects on

the sea floor. Abstracts are due Friday, Feb. 1, with proposals due March

23, 2019. https://t.co/LU9VMWcYNQ #maritime #autonomy #Robotics pic.twitter.com/tT6X98JIzx

