В линейке смартфонов от Energizer намечается пополнение

Новости технологии: Energizer анонсировал презентацию 26-ти новых смартфонов.

Energizer представит 26 новых смартфонов на выставке MWC в Барселоне. Компания готовит разные устройства, включая модели с выдвижными камерами, аккумуляторами на 18 000 мАч и складным экраном.

По данным 9to5Google, Energizer представит четыре серии смартфонов: Power Max, Ultimate, Energy и Hardcase. Большинство телефонов будут относиться к линейкам Energy и Hardcase и получат базовые технические характеристики. Смартфоны из серии Power Max получат самые большие аккумуляторы емкостью 18 000 и 16 000 мАч.

Флагманские телефоны будут относиться к линейке Ultimate. Смартфоны этой серии получат дисплеи с вырезом и выдвижную камеру. Energizer Ultimate U620S Pop и U630S Pop будут работать под управлением чипов MediaTek Helio P70 и P22 соответственно. У U620S Pop будет тройная камера 16/5/2 Мп, 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ. Этот смартфон выйдет в июле, в то время как U630S Pop с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти поступит в продажу в июне.

Что касается складного телефона, то точно неизвестно, как он будет выглядеть. The Verge предполагает, что это будет концептуальный смартфон, похожий на Royole Flexpai.

Телефоны будут производиться французской компанией Avenir Telecom по лицензии Energizer. До этого Avenir Telecom выпускала только бюджетные смартфоны.