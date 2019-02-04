YouTube может остаться без популярной функции

Новости технологии: Руководство YouTube рассматривает возможность убрать кнопку "Не нравится".

Такое решение аргументируют тем, что часто пользователи видеохостинга злоупотребляют "дизлайками" и организуют флеш-мобы: пользователи объединяются с целью массовой негативной оценки тех или других видео с целью подорвать рейтинг их авторов. Об этом в ролике канала Creator Insider рассказал директор по управлению проектами YouTube Том Леинг.

Леинг сообщил, что клуб рассматривает несколько вариантов решения проблемы: отключение только негативных оценок, требование обосновать нажатие соответствующей кнопки или отказ от публичного отображения цифр рейтинга.

Представитель YouTube признал, что каждый из этих подходов не обходится без своих недостатков. Запрос объяснения негативной оценки будет отнимать лишнее время у пользователей, а удаление кнопки "палец вниз" не выглядит демократическим решением. Один из приемлемых вариантов, по его мнению – дать возможность отключать "дизлайки" под видео самим владельцам YouTube-каналов.

Почему YouTube планирует отказаться от "дизлайков"? Одной из жертв "плохой кармы" стал и сам видеохостинг, последний ежегодный ролик под названием YouTube Rewind собрал более 15 миллионов "дизлайков". Всплеск неприязни, по мнению руководства сервиса, не обязательно "убивает" опубликованное видео, но может уменьшить количество рекомендаций и ограничить количество просмотров.

Если YouTube не изменит ситуацию, это может привести к оттоку создателей контента, обеспокоенных возможным падением аудитории.

Впрочем, о скором отключении "народного" инструмента говорить еще рано – Леинг подчеркнул, что любые оценки зрителей крайне важны как для сервиса, так и для владельцев каналов. Он заверил, что YouTube рассматривает все варианты, которые помогут сделать оценочную систему актуальным индикатором качества видеоматериалов.