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В Китае прошли испытания роботизированного судна для запуска ракет

В Китае прошли испытания роботизированного судна для запуска ракет
16:03 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: zn.ua

Новости технологии: Плавучая платформа предназначена для запуска метеорологических ракет.

Китайские ученые испытали роботизированную плавучую платформу, которая предназначена для запуска метеорологических ракет. Технология позволит исследователям лучше понять особенности атмосферы над океанами.

Отмечается, что испытания платформы прошли еще в 2016 и 2017 годах, вместе с тем, их описание было опубликовано только сейчас. Изучение атмосферы над океанами требует больших затрат и происходит с помощь планеров и кораблей. Теперь же китайские исследователи решили использовать для этих целей плавучую платформу.

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Ракеты, запущенные с помощью платформы, несут метеорологическое оборудование и поднимаются на расстояние восьми километров над океаном. Поскольку первые тесты уже проведены, ученые надеются запустить в работу сеть подобных платформ, которые помогут им следить за тайфунами. Кроме того, исследователи собираются оснастить судна более совершенными океанографическими датчиками.

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Все по теме:

Ракеты, Технологии, Платформа, Плавучая платформа, Плавучая платформа для запуска метеорологических ракет, Метеорологические ракеты, Роботизированное судно.
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