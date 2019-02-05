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WhatsApp получил авторизацию по отпечатку пальца или сканированию лица

WhatsApp получил авторизацию по отпечатку пальца или сканированию лица
02:05 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии: В WhatsApp заработала авторизация по Face ID и Touch ID.

Мессенджер WhatsApp получил обновление, а вместе с ним — дополнительную защиту.

Теперь приложение открывается после биометрической идентификации с помощью отпечатка пальца (для iPhone от 5S до 8/8 Plus) или сканирования лица (для iPhone X и старше).

Чтобы активировать Face ID и Touch ID, необходимо выбрать в настройках "Учетная запись" -> "Конфиденциальность" и включить блокировку экрана.

Что изменится в новой версии iOS и какие гаджеты не смогут обновиться

Уведомления и функция быстрого ответа будут работать по-прежнему, но чтобы получить полный доступ к приложению — необходимо будет пройти "проверку". То есть если кто-то посторонний получит уже разблокированный смартфон — зайти в мессенджер он все равно не сможет.

Пока обновление вышло только для iOS. Но в ближайшее время нововведения должны получить и Android-устройства.

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iPhone, Android, iOS, Мессенджер, WhatsApp, Touch ID, Face ID.
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