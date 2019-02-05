WhatsApp получил авторизацию по отпечатку пальца или сканированию лица

Новости технологии: В WhatsApp заработала авторизация по Face ID и Touch ID.

Мессенджер WhatsApp получил обновление, а вместе с ним — дополнительную защиту.

Теперь приложение открывается после биометрической идентификации с помощью отпечатка пальца (для iPhone от 5S до 8/8 Plus) или сканирования лица (для iPhone X и старше).

Чтобы активировать Face ID и Touch ID, необходимо выбрать в настройках "Учетная запись" -> "Конфиденциальность" и включить блокировку экрана.

Уведомления и функция быстрого ответа будут работать по-прежнему, но чтобы получить полный доступ к приложению — необходимо будет пройти "проверку". То есть если кто-то посторонний получит уже разблокированный смартфон — зайти в мессенджер он все равно не сможет.

Пока обновление вышло только для iOS. Но в ближайшее время нововведения должны получить и Android-устройства.