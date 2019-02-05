Xbox Live вскоре внедрят в Android, iOS и Nintendo Switch

Новости технологии: Microsoft планирует выпустить Xbox Live на Android, iOS и Nintendo Switch

На Game Developers Conference (GDC) компания Microsoft представит инструменты для внедрения Xbox Live в любые игры на Android, iOS и Nintendo Switch.

Microsoft хочет выпустить набор инструментов, которые позволят другим игровым студиям внедрить Xbox Live в свои проекты. Таким образом, игроки на мобильных платформах получат доступ к достижениям и социальным возможностям Xbox Live.

С помощью Xbox Live компания хочет связать игроков на разных платформах, а также расширить свою экосистему из приложений и сервисов взамен закрытой Windows Phone. Сейчас Xbox Live включает 400 миллионов устройств и 68 миллионов игроков. С помощью нового XDX (Xbox Development Kit) количество устройств, использующих Xbox Live, увеличится до двух миллиардов.

В App Store и Google Play уже есть игра, которая поддерживает Xbox Live — Minecraft. Но она принадлежит самой Microsoft.

Подробнее об интеграции Xbox Live Microsoft расскажет на конференции GDC, которая начнется 18 марта в Сан-Франциско.