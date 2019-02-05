Новости технологии: Обновление Viber 10 будет доступно для скачивания в App Store или Google Play Store в ближайшие дни.

Популярный мессенджер Viber получил масштабное обновление до версии 10. Одним из главных нововведений стал полностью обновленный интерфейс, а также разработчики повысили скорость передачи сообщения в два раза и улучшили защиту личной информации.

Обновленный дизайн. Ленный интерфейс Viber упрощает ориентацию в приложении, облегчая тем самым доступ к различным функциям. Так, все личные и групповые чаты, чат боты и сообщества теперь будут доступны в главном списке диалогов. В отдельную вкладку были вынесены последние вызовы, список контактов, а также звонки Viber Out, сообщает 4PDA.

Мы провели масштабное тестирование приложения, поэтому убеждены, что в новой версии Viber пользователи мессенджера по всему миру смогут наслаждаться максимально простым и приятным общением, – рассказал генеральный директор Viber Джамел АГАУ.

Чаты со скрытыми номерами. Кроме того, разработчики добавили в приложение поддержку чатов со скрытыми номерами. Это позволяет общаться в мессенджере без обмена телефонными номерами.

При этом пользователь может быть уверен, что при общении с незнакомыми людьми в сообществах он не подвергает риску персональные данные. Для начала переписки достаточно скопировать имя пользователя, например, из списка участников чата.

Групповые звонки. Отныне групповые звонки в Viber позволяют звонить пяти пользователями одновременно. Сделать это можно, подключив собеседника к активному вызову или сделав новый и добавив к нему участников.

Сейчас такие вызовы доступны только в формате аудио, но в будущем появятся видеочаты. Также разработчики планируют увеличить число пользователей групповых аудиозвонков.