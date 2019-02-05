Скачать
Вторник, 05.02.2019
В Украине началась регистрация на ВНО-2019: что нужно знать
В Украине началась регистрация на ВНО-2019: что нужно знать
Украина сократила количество поездов в Россию
Украина сократила количество поездов в Россию
Ливерпуль вновь потерял очки в матче АПЛ
Ливерпуль вновь потерял очки в матче АПЛ
Китайский Новый год 2019: традиции праздника
Китайский Новый год 2019: традиции праздника

Мессенджер Viber получил масштабное обновление

Смотрите фото (3)
Мессенджер Viber получил масштабное обновление
10:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости технологии: Обновление Viber 10 будет доступно для скачивания в App Store или Google Play Store в ближайшие дни.

Популярный мессенджер Viber получил масштабное обновление до версии 10. Одним из главных нововведений стал полностью обновленный интерфейс, а также разработчики повысили скорость передачи сообщения в два раза и улучшили защиту личной информации.

Обновленный дизайн. Ленный интерфейс Viber упрощает ориентацию в приложении, облегчая тем самым доступ к различным функциям. Так, все личные и групповые чаты, чат боты и сообщества теперь будут доступны в главном списке диалогов. В отдельную вкладку были вынесены последние вызовы, список контактов, а также звонки Viber Out, сообщает 4PDA.

Мы провели масштабное тестирование приложения, поэтому убеждены, что в новой версии Viber пользователи мессенджера по всему миру смогут наслаждаться максимально простым и приятным общением, – рассказал генеральный директор Viber Джамел АГАУ.

Чаты со скрытыми номерами. Кроме того, разработчики добавили в приложение поддержку чатов со скрытыми номерами. Это позволяет общаться в мессенджере без обмена телефонными номерами.

При этом пользователь может быть уверен, что при общении с незнакомыми людьми в сообществах он не подвергает риску персональные данные. Для начала переписки достаточно скопировать имя пользователя, например, из списка участников чата.

WhatsApp получил авторизацию по отпечатку пальца или сканированию лица

Групповые звонки. Отныне групповые звонки в Viber позволяют звонить пяти пользователями одновременно. Сделать это можно, подключив собеседника к активному вызову или сделав новый и добавив к нему участников.

Сейчас такие вызовы доступны только в формате аудио, но в будущем появятся видеочаты. Также разработчики планируют увеличить число пользователей групповых аудиозвонков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Смартфоны, Телефоны, Viber, Мессенджер Viber, Обновления Viber.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима возвращается: в Украину идет похолодание
02 Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2019: все знаки Зодиака
03 Украина и Германия обсудили ситуацию в Азовском море
04 Киев озвучил позицию по Венесуэле
05 Принц Гарри нарушил обещание, которое дал Меган Маркл
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Париже масштабный пожар в жилом доме: много погибших
В Париже масштабный пожар в жилом доме: много погибших
Ситуация на фронте: погиб один боец ООС, боевики понесли значительные потери
Ситуация на фронте: погиб один боец ООС, еще один ранен
Зима возвращается: в Украину идет похолодание
Зима возвращается: в Украину идет похолодание
Рецепт дня: кокосовая панакота
Рецепт дня: кокосовая панакота
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь