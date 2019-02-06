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Apple возвращает iPhone X на прилавки магазинов

Apple возвращает iPhone X на прилавки магазинов
02:15 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Facebook

Новости технологии: Apple вернула в продажу iPhone X, это восстановленные смартфоны за $769.

Флагманы 2017 года iPhone X, которые были сняты с производства прошлой осенью, после выхода новых моделей, вернулись на прилавки магазинов.

Правда, это восстановленные модели. То есть такие аппараты были в употреблении, но их по каким-то причинам вернули. Они проходят тщательное тестирование, на заводе заменяют корпус, аккумулятор, при необходимости — другие детали. В результате получаются рабочие, полностью исправные, практические новые устройства с полной комплектацией и стандартной годовой гарантией.

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За восстановленный iPhone X с 64 ГБ встроенной памяти просят $769, версия с 256 ГБ памяти стоит $899. Новые модели в свое время стоили $999 и $1149 соответственно.

На выбор есть две расцветки: Space Gray и Silver.

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Все по теме:

Apple, Смартфоны, iPhone X.
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