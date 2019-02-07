Ubisoft показали трейлер обновленного Assassin’s Creed 3

Новости технологии: Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed 3 Remastered с улучшенным геймплеем.

Ubisoft действительно планирует выпустить ремастер Assassin’s Creed 3 и Assassin’s Creed: Liberation.

Разработчики анонсировали переиздание на своем YouTube-канале, выпустив трейлер с демонстрацией обновленной графики. В ремастере Assassin’s Creed 3 игроки увидят больше пикселей и деталей на моделях персонажей, а также "усовершенствованные механики". Так что Ubisoft поработала не только над картиной, но и геймплеем.

Выйдет Assassin’s Creed 3 Remastered уже 29 марта 2019 года на PlayStation 4, Xbox One и PC. Вместе с игрой геймеры получат все дополнения, а также ремастер Assassin’s Creed Liberation, которая изначально была эксклюзивом PS Vita.