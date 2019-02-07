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В Европе начали разрабатывать истребитель шестого поколения

В Европе начали разрабатывать истребитель шестого поколения
15:07 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Основными исполнителями должны стать французская Dassault Aviation и общеевропейская Airbus.

Франция и Германия подписали соглашение о старте опытно-конструкторских работ в рамках программы истребителя нового поколения.

Соглашение об опытно-конструкторских работах подписали министр обороны Франции Флоранс Парли и министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. 

Потом к ним могут присоединиться другие компании. При этом именно французы, имеющие большой опыт создания современных истребителей, сыграют ключевую роль в проекте. 

Решение двух стран эксперты уже назвали важной вехой в обеспечении европейского суверенитета и технологического лидерства в сфере военной авиации на ближайшие десятилетия. Дата начала двухлетнего исследования — 20 февраля 2019 года.

"Этот новый шаг — краеугольный камень для обеспечения европейской стратегической автономии в будущем. Мы, Dassault Aviation, мобилизуем свои возможности в качестве системного архитектора и интегратора, чтобы соответствовать требованиям наций и сохранить наш континент в качестве мирового лидера в области создания систем воздушного боя", — заявил главный исполнительный директор Dassault Aviation Эрик Трапье (Eric Trappier). 

"FCAS (Future Combat Air System. — Прим. NS) — одна из самых амбициозных европейских оборонных программ века. С подписанием сегодняшнего контракта мы, наконец, в полной мере запускаем эту высокотехнологичную программу. Обе компании стремятся предоставить нашим странам лучшие решения в отношении истребителя нового поколения, а также систем, сопровождающих его. Мы искренне рады, что нам дали такую возможность, и ценим доверие, оказанное обеим нашим компаниям", — заявил Дирк Хок (Dirk Hoke), главный исполнительный директор Airbus Defence and Space.

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Как отмечает издание Defence Blog, система Next Generation Weapons System будет в себя включать высокотехнологичный пилотируемый истребитель New Generation Fighter, объединяющий новые и модернизированные системы вооружений, а также набор беспилотных систем, интегрированных в единое информационно-командное пространство. Ранее амбициозную программу назвали ключевым элементом европейской безопасности. 

Согласно имеющимся данным, демонстратор технологий истребителя будущего может появиться уже в середине 2020-х. Созданный на его основе самолет заменит Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon примерно к 2035-2040 годам. Ранее, напомним, в Dassault Aviation показали первое изображение перспективного истребителя.

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Германия, Франция, Истребители, Европа, Технологии, Истребитель шестого поколения.
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