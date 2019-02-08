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История шокирует: как использовали электричество после его открытия (Фото)
Когда люди только-только открыли для себя электричество, они как с ума посходили, выдумывая для него всё новые применения - одно нелепее другого. Представляем очень странные способы применения электричества на заре его открытия.
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