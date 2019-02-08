Можно не убирать: в Skype появилась функция размытия фона

Новости технологии: Компания Microsoft добавила в мессенджер Skype функцию размытия фона во время видеозвонков.

В Skype отмечают, что использует искусственный интеллект для обнаружения волос, лица и кистей, чтобы идентифицировать вас и размыть все остальное. Ранее подобное было доступно в другом продукте от Microsoft, корпоративной платформе Teams. Это напоминает функции портретного режима, которую можно найти в большинстве современных смартфонов.

Чтобы активировать эту функцию, необходимо навести курсор мыши на кнопку видео Skype и выбрать "размыть мой фон". Она должна незаметно скрывать ваше окружение, оставляя вас в фокусе.

Но не спешите перед звонком устраивать беспорядок на заднем фоне. Размытие фона доступно на настольных компьютерах и ноутбуках с последней версией Skype, но эта функция все еще экспериментальная. В самом низу объявления Skype есть мелкий шрифт: "Мы делаем все возможное, чтобы ваш фон всегда был размытым, но мы не можем гарантировать, что ваш фон всегда будет размытым".