Носовую часть знаменитого сверхзвукового авиалайнера "Конкорд" попробуют воскресить

Новости технологии: "Конкорд" выполнил первый полет 2 марта 1969 года, а с эксплуатации его сняли в 2003-м.

Однако история знаменитой машины на этом не закончилась: к 50-летнему юбилею авиалайнера европейские инженеры хотят воскресить его знаменитый двигающийся нос.

Напомним, в носовой части самолета находится обтекатель, способный отклоняться вниз, что давало пилотам обзор при взлете, посадке и рулении.

Специалисты хотят использовать Concorde Alpha Foxtrot № 216 — последний "живой" самолет из семейства "Конкордов". Начиная с 2017 года он находится на территории Бристольского космического музея.

Карьера сверхзвуковых авиалайнеров оказалась недолгой, что было связано с их шумностью. В то же время сейчас в США и ряде других стран работают над улучшенной технологией сверхзвукового полета, которая позволит самолетам будущего избавиться от таких проблем.