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Названы смартфоны с самым высоким уровнем излучения

Названы смартфоны с самым высоким уровнем излучения
11:39 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Facebook

Новости технологии: Список сформирован на основе уровня SAR – удельного коэффициента поглощения электромагнитного излучения (Specific absorption rate).

В списке опасных смартфонов оказались такие модели, как OnePlus 5T, Xiaomi Mi Max 3 и OnePlus 6Т.

На днях аналитическая компания Statista опубликовала рейтинг смартфонов, которые пагубно влияют на организм человека. Единицей измерения SAR является ватт на килограмм.

В Европе допустимое значение излучения составляет 2 Вт/кг, а в США Федеральное агентство по связи (FCC) сертифицирует только те устройства, SAR которых не превышает 1,6 Вт/кг.

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Смартфоном с самым высоким уровнем излучения в списке занял Xiaomi Mi A1 с коэффициентом 1,75 Вт/кг, что превышает допустимые нормы для американского рынка. На втором месте оказался OnePlus 5T с результатом 1,63 Вт/кг, что тоже выше допустимого уровня по американским стандартам. Третье место досталось Xiaomi Mi Max 3, его результат составил 1,58 Вт/кг. Четвертое место с SAR, равным 1,55 Вт/кг, занимает OnePlus 6Т.

Стоит отметить, что несмотря на "страшные показатели", наука пока не представила доказательств именно губительного влияния на организм человека. Проще говоря, смартфоны "фонят", но вызывает ли SAR-излучение болезни – науке неизвестно.

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Все по теме:

Смартфоны, Технологии, OnePlus 5T, Xiaomi Mi A1, Xiaomi Mi Max 3, OnePlus 6T.
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