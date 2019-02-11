Opera возвращает VPN на Android

Новости технологии: Opera VPN вернулась на Android и доступна для загрузки в Google Play.

Opera Software начала бета-тестирование браузера Opera со встроенным VPN

Ранее компания без объяснения причин удалила приложение Opera VPN из AppStore и Google Play, несмотря на его высокую популярность. Прошел почти год, прежде чем разработчики всё-таки перевыпустили сервис, но уже не как отдельную программу, а в качестве встроенного модуля для браузера Opera.

Приложение всё так же бесплатно, скачать его может любой пользователь Android. Дата релиза функции на iOS версии пока неизвестна. Активировать VPN можно в настройках Opera. Среди функционала появилась возможность подключаться к выходным нодам в Азии, Европе и США. Для тех кому важна скорость передачи данных предусмотрена опция "Оптимальное местоположение".