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Операция успешная: "бионическое сердце" с возможностью беспроводной зарядки (Видео)

Операция успешная: "бионическое сердце" с возможностью беспроводной зарядки (Видео)
20:57 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Пациенты с традиционными VAD всегда должны иметь под рукой запасные батареи на случай сбоя или разрядки той, которую они используют.

Более 50 лет назад врачи впервые имплантировали механический сердечный насос, известный как устройство желудочковой поддержки (ventricular assist device, VAD), в грудную клетку пациента, сердце которого не могло самостоятельно перекачивать кровь. С тех пор устройства спасли бесчисленное количество жизней. Теперь технология вышла на новый уровень: ученым впервые удалось вживить в грудь 24-летнего мужчины из Казахстана, страдающего от сердечной недостаточности последней стадии, устройство, которое заряжается беспроводным способом. Операция была проведена в Национальном исследовательском центре кардиохирургии в Астане, говорится в сообщении израильской технологической компании Leviticus Cardio.

Обычно VAD заряжается через шнур питания, который подключен к устройству и выходит из отверстия в брюшной полости пациента. Провод подключается либо непосредственно к электрической розетке для зарядки устройства, либо к внешнему аккумулятору.

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Пациенты с традиционными VAD всегда должны иметь под рукой запасные батареи на случай сбоя или разрядки той, которую они используют. На замену аккумулятора у них есть не больше пятнадцати минут, прежде чем перестанет работать сердечный насос. Отверстие, через которое проходит шнур питания, помимо прочего, считается благоприятной средой для появления инфекций, поэтому пациенты должны проявлять осторожность при контакте с этой областью.

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Беспроводной VAD не нуждается в проводе питания благодаря системе зарядки, созданной израильской технологической компанией Leviticus Cardio. Система состоит из индуктивной катушки приемника, аккумулятора внутреннего контроллера - все они имплантированы в грудь пациента. От одного заряда устройство может проработать около восьми часов, а чтобы его зарядить, необходимо надеть жилет, содержащий внешнюю катушку, которая заряжает внутреннюю катушку с помощью электромагнетизма. Монитор на запястье помогает отслеживать уровень батареи VAD, а при разрядке или серьезных неисправностях срабатывает внутренняя вибрационная сигнализация. На случай если что-то пойдет не так с беспроводной системой зарядки, предусмотрена опция резервного питания традиционным способом.

Нир Уриэль (Nir Uriel), ведущий специалист по системам VAD, который, однако, не принимал участия в создании VAD от Leviticus Cardio, назвал это устройство значительным улучшением качества жизни пациента. Теперь человек может свободно выполнять свои повседневные дела, не беспокоясь о подключении к источнику питания через провод, и на несколько часов может забыть о необходимости быть подключенным к сети. По его словам, медицинское сообщество, кардиологи, кардиохирурги, координаторы VAD и пациенты несколько десятилетий ждали этого изобретения.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно умирает 17,9 миллиона человек, что составляет 31 процент всех смертельных случаев в мире. Эти заболевания, которые в основном проявляются в виде сердечных приступов и инсультов, вызваны употреблением табака, нездоровым питанием, отсутствием физической активности и злоупотреблением алкоголя.

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Все по теме:

Сердце, Беспроводная зарядка, Нир Уриэль, VAD, Сердечный насос, Leviticus Cardio.
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