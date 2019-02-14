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НАСА заявила, о потере марсохода Opportunity

НАСА заявила, о потере марсохода Opportunity
03:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости технологии: НАСА официально сделало заявление, о прекращении функционирования марсохода Opportunity.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) в среду официально объявило о прекращении функционирования марсохода Opportunity, попавшего в прошлом году в мощнейшую пылевую бурю на Красной планете и не выходившего с тех пор на связь.

"Миссия Opportunity завершена", - заявил помощник главы НАСА по науке Томас Зурбучен на пресс-конференции, на которой присутствовали также руководитель НАСА Джим Брайденстайн и ведущие участники миссии марсохода.

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Накануне НАСА предприняло последнюю попытку связаться с марсоходом, которая вновь не принесла результата. Всего было предпринято 800 таких попыток.

Opportunity продолжал успешно функционировать на Красной планете вплоть до лета 2018 года, проехав около 45 км. Последний раз он выходил на связь 10 июня. 12 июня 2018 года марсоход был переведен в режим энергосбережения из-за мощнейшей и длительной пылевой бури, охватившей большую часть кратера Индевор, где он работал. Буря препятствовала поступлению света на его солнечные батареи. Осенью буря стихла, однако марсоход на связь не выходил. По словам ученых, у него могло не хватить энергии для обогрева своих аккумуляторов, которым грозило замерзание в холодной атмосфере Красной планеты. Кроме того, его солнечные батареи могли оказаться под толщей пыли.

К моменту мощной бури марсоход проработал на Марсе 14 лет и 195 дней, превысив запланированный срок в 55 раз. Специалистам удалось установить местоположение марсохода. Его нашли на снимках, сделанных орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Opportunity находится на склоне Долины Настойчивости.

Opportunity - второй марсоход из двух, запущенных НАСА в рамках проекта Mars Exploration Rover. Спускаемый аппарат с марсоходом опустился на поверхность Марса 25 января 2004 года в районе кратера Игл на плато Меридиана тремя неделями позже первого марсохода Spirit, который совершил посадку на противоположной стороне Марса. Общая цель миссии - выяснить историю воды на Марсе и ее роль в геологии и климате планеты, в частности, найти и описать различные типы пород и грунта, имеющие следы воздействия воды в прошлом. Они нашли много доказательств того, что Марс был относительно теплым и влажным миром миллиарды лет назад, изменив понимание ученых эволюции планеты и возможности жизни на ней.

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Первый марсоход - Spirit ("Спирит") проработал на поверхности Марса до марта 2010 года, проехав 7,73 км вместо запланированных 600 м, что позволило сделать более обширные анализы геологических пород Марса. 1 мая 2009 года он застрял в песчаной дюне. Марсоход продолжали использовать как стационарную платформу. Общение с ним прекратилось 22 марта 2010 года. Попытки восстановить контакт с ровером продолжались до 24 мая 2011 года, когда НАСА объявило, что усилия не принесли результатов.

В настоящее время на Марсе продолжает работать марсоход НАСА третьего поколения - Curiosity, который совершил посадку на планете 6 августа 2012 года. Он не зависит от солнечного света, поскольку использует ядерный генератор. Этот марсоход проработал в течение всей бури на Марсе в прошлом году.

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США, НАСА, Космос, Марс, Марсоход, Астрономия.
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