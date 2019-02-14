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Воздушные силы США могут оснастить истребители лазерным оружием

Воздушные силы США могут оснастить истребители лазерным оружием
04:12 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости технологии: ВВС США хотят оснастить истребители F-35 лазером, который мог бы сбивать ракеты в воздухе.

Пентагон опубликовал документ под названием "Обзор противоракетной обороны 2019 года", в котором изложены стратегические планы по обеспечению безопасности США от ракет противника. Доклад включал в себя планы оснащения истребителей F-35 лазером, который мог бы сбивать ракеты в воздухе.

Технология лазерного оружия не нова для ВВС: исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил в течение нескольких лет возглавляет разработку базы ВВС в Киртланде. Согласно официальному правительственному веб-сайту базы, работа сфокусирована на "мощных электромагнитах, моделировании и симуляции оружия, а также направленной энергии и электрооптике". Сотрудники лаборатории проводят огневые испытания с земли и уже готовятся к предстоящим испытаниям, которые будут проводиться непосредственно во время полета.

Одна из основных программ военных под названием "Самозащитный лазерный демонстратор высокой энергии" (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator, SHIELD) направлена на то, чтобы дать истребителям возможность сбивать вражеские самолеты, нагревая их и сжигая с помощью мощного бортового лазера. Для лазерной системы мощностью 30 кВт батареи могут весить порядка 300 фунтов и умещаться в объеме до половины кубического метра. Главное преимущество этой технологии перед обычным вооружением — в том, что вражеские цели можно поражать, при этом не уничтожая их полностью и не рискуя гибелью мирных жителей на земле.

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В связи с появлением лазерного оружия летчики-истребители готовятся к новым тактическим возможностям — например, атаковать сразу несколько целей и быстро перестраивать цель, — говорится в материалах исследовательской лаборатории ВВС. Несмотря на то что нынешние истребители, такие как F-35, и так могут наносить одновременные воздушные удары по вражеским целям — самолетам и дронам, — пилоты, готовящиеся к стрельбе лазерами, будут иметь еще большую способность одновременно поражать несколько целей. Это, помимо прочего, позволит истребителям вступать в ближний бой в сценариях с повышенным риском: к примеру, когда они могут столкнуться с несколькими вражескими самолетами.

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США, Оружие, ВВС, Лазер, Воздушные Силы, Истребитель.
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