Опубликован первый видео-обзор Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+

Новости технологии: За пару дней до анонса Galaxy S10 в Сети появился детальный обзор новинки.

Несмотря на то, что дизайн смартфонов уже давно рассекречен, в очередной раз было подтверждено наличие тройной камеры у Galaxy S10 и Galaxy S10+. Впрочем, для пользователей намного больший интерес представляют ключевые фишки флагманов Samsung — встроенный в экран дактилоскопический сенсор и обратная беспроводная зарядка.

На первый взгляд, наэкранный сканер отпечатков пальцев не отличается особой революционностью. Скорость отклика сенсора находится на уровне аналогичных решений, применяемых в смартфонах OnePlus 6T и Huawei Mate 20 Pro. При этом технология обратной зарядки является вполне себе значимой "фишкой" Galaxy S10 и Galaxy S10+. С её помощью смартфон сможет подзаряжать другие устройства. Например, на видеоролике Galaxy S10 пополнял заряд наушников Galaxy Buds.

Видеоролик был незамедлительно заблокирован YouTube по просьбе Samsung, но пользователи, успевшие посмотреть обзор, уже составили небольшое впечатление о новинке. Первое, на чем констатирует внимание автор, — это тонкие рамки вокруг экрана, необычная фронтальная камера Infinity O, врезанная прямо экран и тройной фотосенсор на тыльной части экрана со сверхширокоугольным объективом. Еще одна приятная особенность — сканер отпечатков пальцев, вмонтированный прямо в экран.

Напомним,что презентация Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+ пройдет 20 февраля в Сан-Франциско. Новинки получат дисплеи с диагональю 5,8, 6,1 и 6,4 дюйма соответственно. За производительность смартфонов будут отвечать чипы Qualcomm Snapdragon 855 или Samsung Exynos 9820. Объем "оперативки" и встроенного хранилища будет варьироваться в зависимости от модификации. По слухам, аппараты получат от 6 до 12 ГБ оперативной памяти, а объем встроенной флэш-памяти будет достигать 1 ТБ.