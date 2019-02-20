Где и когда смотреть презентацию Samsung в Украине

Новости технологии: В среду, 20 февраля, в Сан-Франциско компания Samsung проведет презентацию.

Сегодня, 20 февраля, Samsung представит новые флагманские смартфоны. Начало трансляции запланировано на 21:00 по Киеву.

Презентация пройдет в Сан-Франциско и обещает быть масштабной в честь 10-летия флагманской линейки Galaxy.

Ожидается, что компания покажет две или три версии нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S10.

Так же интрига нарастает из-за ожиданий, связанных с появлением первого гибкого смартфона Galaxy F (или, согласно последним утечкам, Galaxy Fold).

Кроме того, возможно, что компания представит бюджетную модель S10e с диагональю экрана 5,8 дюйма.

Смотрите презентацию на You-Tube канале Samsung Ukraine:

В августе Samsung провела презентацию, на которой представила свой новый флагман. Новый Galaxy Note 9 оснащен дисплеем диагональю 6,4 дюйма,емкость его аккумулятора составила 4000 мАч. Одна из версий устройства оснащены 512 гигабайтами внутренней памяти с возможностью установки карты памяти до 512 гигабайт, что в общей сложности позволяет расширить объем внутреннего хранилища до одного терабайта.