Пользователи Android не будут зависеть от Google Play

Новости технологии: Компания Google сменила свою политику в отношении пользователей, которые не любят пользоваться магазином приложений Google Play.

Об этом поисковый гигант заявил в письме, которое было отправлено разработчикам мобильных Android-приложений.

Идея Google заключается в том, чтобы снять ограничение на загрузку обновлений для уже установленных игр и программ из Google Play для неавторизованных пользователей. Если раньше пользователь решил выйти из магазина приложений, то он больше не мог получать обновления, однако новая инициатива разрешит скачивать апдейты для программ даже без ввода логина и пароля. Вскоре на Android-устройствах должна появиться такая опция.

Однако это лишь на словах так просто. Реализовать возможность установки обновлений без авторизации на самом деле сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Это подтверждает письмо, которое Google разослала разработчикам, предупреждая их о скором начале испытаний соответствующего нововведения, которое может привести к возникновению тех или иных ошибок. Разработчикам, которые столкнутся со сбоями, рекомендуется обращаться напрямую к Google с подробным описанием проявившихся проблем.

Функционировать опция будет смартфонах и планшетах с Android 5.0 Lollipop или более свежей версии.