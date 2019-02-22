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Пятница, 22.02.2019
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Google отметил дудлом 57 лет со дня рождения Стива Ирвина

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Google отметил дудлом 57 лет со дня рождения Стива Ирвина
08:20 Сегодня Телеграф

Новости технологии: В пятницу, 22 февраля, на стартовой странице поисковика Google появился дудл в честь дня рождения Стива Ирвина.

Сегодняшнее слайд-шоу Doodle отмечает и исследует жизнь и наследие защитника дикой природы и телевизионного персонажа Стива Ирвина, который унаследовал любовь к крупным рептилиям на ранних этапах жизни и поделился ею с миром благодаря своей работе в австралийском зоопарке и его популярному телесериалу The Crocodile Хантер. Ирвин и его семья посвятили свою жизнь сохранению и оценке дикой природы и диких мест Земли.

Родившийся в этот день в 1962 году в пригороде Мельбурна, Австралия, Ирвин был воспитан Лин и Бобом Ирвином, который подарил ему одиннадцатиметрового питона на шестой день рождения. Он назвал змею Фред. В начале 1970-х годов ирвинцы переехали на Солнечный берег в австралийском штате Квинсленд и открыли парк рептилий Бирва.

Научившись бороться с крокодилами с девятилетнего возраста, Ирвин добровольно вызвался участвовать в программе по управлению крокодилами на восточном побережье Квинсленда, помогая отлавливать и перемещать находящихся под угрозой исчезновения крокодилов с морской водой - самого крупного из всех живых рептилий - чтобы защитить их от вреда. Он принимал участие во всех аспектах управления парком своей семьи, который был переименован в Квинслендский парк рептилий и фауны, и в конечном итоге в Австралийский зоопарк.

Вскоре после того, как он принял управление парком, Ирвин встретил свою будущую жену Терри, которая посещала зоопарк. Они провели свой медовый месяц, снимая крокодилов, и отснятые ими кадры стали первым эпизодом "Охотника за крокодилами", который превратился в безудержное хит-шоу, увиденное в более чем 100 странах более чем 500 миллионами человек.

Благодаря шоу, энтузиазм Ирвина по спасению находящихся под угрозой исчезновения (и опасных) животных быстро стал таким же популярным, как его одноразовое словосочетание "Crikey!". Это было также семейное усилие - в то время как Стив и Терри принимали шоу вместе, их дети Бинди и Роберт стали светильниками на шоу, а также.

В 2001 году правительство Австралии наградило Ирвина Столетней медалью за пожизненную службу, а в 2004 году он был номинирован на Австралию года. Среди его многочисленных достижений было открытие нового вида черепахи-щелкунчика, которого в его честь назвали Elseya irwini. В 2018 году он также был посмертно награжден звездой на Аллее славы в Голливуде.

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Сегодня наследие Ирвина продолжается благодаря продолжающейся работе по сохранению животных его семьи и празднованию Дня Стива Ирвина каждый 15 ноября, международного празднования дикой природы, семьи и веселья, включая мероприятия по сбору средств в пользу программы Воинов дикой природы Австралийского зоопарка.

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