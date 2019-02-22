Airbus намерен создать боевой сверхскоростной вертолет

Европейский авиастроитель Airbus намерен разработать скоростной вертолет, который сможет выполнять военные задачи.
В качестве базы намерены использовать экспериментальный вертолет X3, получивший крылья с дополнительными тянущими пропеллерами и способный разгоняться до скорости более 400 километров в час.
Если американские военные отдадут предпочтение европейской машине, то она сменит в армии устаревший Bell OH-58 Kiowa. Как и предшественник, скоростной вертолет будущего сможет выполнять разведывательно-ударные задачи. Его могут создать уже в середине 2020-х.
У американцев, впрочем, уже имеются претенденты. Так, компания Sikorsky активно испытывает скоростной разведывательный S-97 Raider. Также в обозримом будущем в США намерены запустить в серию другие, более крупные скоростные винтокрылые машины.