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Airbus намерен создать боевой сверхскоростной вертолет

Airbus намерен создать боевой сверхскоростной вертолет
15:14 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Airbus Helicopters хочет представить США свой вариант скоростного боевого вертолета в рамках американской программы Future Attack Reconnaissance Aircraft Competitive Prototype (FARA CP).

Европейский авиастроитель Airbus намерен разработать скоростной вертолет, который сможет выполнять военные задачи.

В качестве базы намерены использовать экспериментальный вертолет X3, получивший крылья с дополнительными тянущими пропеллерами и способный разгоняться до скорости более 400 километров в час. 

Если американские военные отдадут предпочтение европейской машине, то она сменит в армии устаревший Bell OH-58 Kiowa. Как и предшественник, скоростной вертолет будущего сможет выполнять разведывательно-ударные задачи. Его могут создать уже в середине 2020-х. 

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У американцев, впрочем, уже имеются претенденты. Так, компания Sikorsky активно испытывает скоростной разведывательный S-97 Raider. Также в обозримом будущем в США намерены запустить в серию другие, более крупные скоростные винтокрылые машины.

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США, Airbus, Технологии, Вертолеты, Техно, Airbus Helicopters, Сверхскоростной вертолет.
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