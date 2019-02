SpaceX вывела на орбиту израильский луноход и индонезийский спутник

Американская ракета-носитель Falcon 9, стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) 22 февраля, вывела на орбиту индонезийский спутник связи, израильский лунный посадочный модуль с луноходом, а также американский военный спутник, сообщила компания — разработчик ракеты SpaceX.

Индонезийский телекоммуникационный спутник PSN-6 (Nusantara Satu) предназначен для обеспечения голосовой связи и передачи данных, широкополосного Интернета и распространения видео по всему индонезийскому архипелагу.

Вместе с Nusantara Satu на геостационарную орбиту выведен экспериментальный малый разведывательный спутник S5 весом 60 кг Исследовательской лаборатории ВВС США.

Успешное отделение лунного посадочного модуля SpaceIL подтверждено, начинается двухмесячное путешествие космического аппарата на Луну", - говорится сообщении SpaceX в Twitter.

Successful deployment of the SpaceIL lunar lander confirmed, starting the spacecraft’s two-month voyage to the Moon pic.twitter.com/iMlVYJHef3

Через 30 минут после запуска израильский аппарат отделился от ракеты-носителя и взял курс на земную орбиту. Ожидается, что он сядет на поверхность спутника Земли 11 апреля. Таким образом, Израиль станет четвертым государством, посадившим аппарат на Луну.

Beresheet Launched successfully!

We received the first sign of life & data from #Beresheet & the #spacecraft deployed its landing legs as expected. #israeltothemoon @ILAerospaceIAI @ILSpaceAgency pic.twitter.com/Lmc9LhGaoo

— Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) 22 февраля 2019 г.