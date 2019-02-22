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SpaceX вывела на орбиту израильский луноход и индонезийский спутник

SpaceX вывела на орбиту израильский луноход и индонезийский спутник
10:03 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости технологии: Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, вывела на орбиту индонезийский спутник связи Nusantara Satu и лунный космический аппарат Beresheet.

Американская ракета-носитель Falcon 9, стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) 22 февраля, вывела на орбиту индонезийский спутник связи, израильский лунный посадочный модуль с луноходом, а также американский военный спутник, сообщила компания — разработчик ракеты SpaceX.

Индонезийский телекоммуникационный спутник PSN-6 (Nusantara Satu) предназначен для обеспечения голосовой связи и передачи данных, широкополосного Интернета и распространения видео по всему индонезийскому архипелагу.

Вместе с Nusantara Satu на геостационарную орбиту выведен экспериментальный малый разведывательный спутник S5 весом 60 кг Исследовательской лаборатории ВВС США.

Успешное отделение лунного посадочного модуля SpaceIL подтверждено, начинается двухмесячное путешествие космического аппарата на Луну", - говорится сообщении SpaceX в Twitter. 

Через 30 минут после запуска израильский аппарат отделился от ракеты-носителя и взял курс на земную орбиту. Ожидается, что он сядет на поверхность спутника Земли 11 апреля. Таким образом, Израиль станет четвертым государством, посадившим аппарат на Луну. 

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В случае успешной посадки израильский модуль станет первым в истории аппаратом с частным финансированием, достигнувшим поверхности другого небесного тела. Название лунохода (Beresheet) в переводе с иврита означает "в начале", это первые слова Книги Бытия.

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Технологии, Falcon 9, SpaceX, Ракета Falcon 9, Техно.
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