Запуск ракеты Falcon 9 с тремя космическими аппаратами: онлайн-трансляция

Новости технологии: Запуск ракеты произведут с мыса Канаверал, стартового комплекса SLC-40. Полезная нагрузка будет выведена на геопереходную орбиту.

22 февраля, в 04:45 (мск) должен состояться старт ракеты-носителя Falcon 9 Block 5 с крупным спутником Nusantara Satu, лунным посадочным модулем Beresheet, а также небольшим аппаратом S5 для американского Минобороны.

Наибольшую массу среди запускаемых аппаратов — 4735 килограммов — имеет индонезийский спутник связи Nusantara Satu. Его создала компания SSL по заказу индонезийского оператора PT Pasifik Satelit Nusantara.

Второстепенной нагрузкой будет израильский лунно-посадочный модуль Beresheet массой в 585 килограммов. Этот аппарат построила израильская компания SpaceIL, саму ее учредили в рамках известного конкурса Google Lunar X PRIZE (GLXP).

Помимо прочего, Falcon 9 выведет на орбиту американский военный спутник S5, который весит 60 килограммов.