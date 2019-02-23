Скачать
Суббота, 23.02.2019
Евровидение 2019: онлайн-трансляция Нацотбора 23 февраля
Евровидение 2019: онлайн-трансляция Нацотбора 23 февраля
Британские депутаты заговорили о втором референдуме по Brexit
Британские депутаты заговорили о втором референдуме по Brexit
Великолепный хет-трик Месси - в обзоре матча Севилья - Барселона (Видео)
Месси уложил на лопатки Севилью (Видео)
Насыщенный синий: Елизавета II появилась на светском мероприятии
Насыщенный синий: Елизавета II появилась на светском мероприятии

В Сеуле музей робототехники построит сам себя (Фото)

Смотрите фото (3)
В Сеуле музей робототехники построит сам себя (Фото)
02:52 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Facebook

Новости технологии: Музей робототехники в Сеуле будет построен и спроектирован роботами.

Турецкая фирма Melike Altinisik Architects (MAA) объявила, что выиграла международный конкурс на разработку музея науки роботов, который станет филиалом сеульского Metropolitan Museum. Здание яйцевидной формы будет покрыто панелями, которые на место поднимут роботизированные руки. По словам представителей компании, роботы будут отвечать за проектирование, производство материалов и строительство самого объекта:различные системы будут формировать и собирать металлические пластины здания, а также "создавать конкретный интерьер" на 3D-принтере. Беспилотные летательные аппараты будут использоваться для наблюдения и контроля. Площадь здания составит 2500 квадратных метров.

Без помощи людей роботам, конечно, не обойтись: все необходимые части и конструкции будут разработаны в цифровом виде, а боты будут лишь «формовать, собирать, сваривать и полировать» пластины для наружных поверхностей и устанавливать их. Проектирование здания также будет проходить под контролем инженеров, хотя доля компьютеров в этой работе будет весьма велика. Таким образом, хотя большую часть проекта, к сожалению, придется делать людям, он, безусловно, будет служить демонстрацией тех процессов, которые могут быть выполнены роботами и компьютерами.

Плавные формы здания призваны не только сделать общественное пространство частью интерьера, но и организовать движения посетителей, создав множество промежуточных пространств. Проект первого этажа здания обеспечивает непрерывное взаимодействие между общественными открытыми пространствами и внутренними помещениями. Особые методы проектирования и строительства позволят расширить возможности взаимодействия роботов, задействованных при построении и эксплуатации здания, а также роботами, представленными на выставке, и, наконец, посетителями.

Наряду с достижениями робототехники в музее также будут представлены экспонаты с системами искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности, голографическими технологиями и учебными курсами. Строительство должно начаться в 2020 году, а уже через два года здание откроет свои двери (вероятно, все же установленные человеком) для посетителей в качестве филиала сеульского Metropolitan Museum. Стоит отметить, что строительство музея робототехники руками самих роботов не только иронично, но и выгодно: как ожидается, это сэкономит время и деньги. 

Роботы превзойдут способности людей всего через 50 лет

Здание музея станет далеко не первой постройкой, созданной при помощи машин. Ранее боты уже устанавливали гипсокартон, клали кирпичи и даже печатали на 3D-принтере жилые дома, поэтому факт того, что роботы строят музей, посвященный себе, кажется вполне логичным следующим шагом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Музей, Роботы, Сеул, Робототехника.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Народные приметы и обряды на 23 февраля – День Прохора
02 Прогноз погоды в Украине на 23 февраля: страну охватят морозы
03 Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2019: все знаки Зодиака
04 Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
05 Украинцев обяжут регистрироваться перед посещением ЕС по безвизу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
День в ООС: ВСУ понесли потери
День в ООС: ВСУ понесли потери
Столкновения на границе Венесуэлы: Белый дом сделал заявление
Столкновения на границе Венесуэлы: Реакция Белого дома
Прогноз погоды в Украине на 23 февраля: страну охватят морозы
Прогноз погоды в Украине на 23 февраля: страну охватят морозы
Оскар 2019: какие прогнозы дают эксперты предстоящей кинопремии года
Оскар 2019: какие прогнозы дают эксперты предстоящей кинопремии года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь