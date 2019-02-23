В Сеуле музей робототехники построит сам себя (Фото)

Новости технологии: Музей робототехники в Сеуле будет построен и спроектирован роботами.

Турецкая фирма Melike Altinisik Architects (MAA) объявила, что выиграла международный конкурс на разработку музея науки роботов, который станет филиалом сеульского Metropolitan Museum. Здание яйцевидной формы будет покрыто панелями, которые на место поднимут роботизированные руки. По словам представителей компании, роботы будут отвечать за проектирование, производство материалов и строительство самого объекта:различные системы будут формировать и собирать металлические пластины здания, а также "создавать конкретный интерьер" на 3D-принтере. Беспилотные летательные аппараты будут использоваться для наблюдения и контроля. Площадь здания составит 2500 квадратных метров.

Без помощи людей роботам, конечно, не обойтись: все необходимые части и конструкции будут разработаны в цифровом виде, а боты будут лишь «формовать, собирать, сваривать и полировать» пластины для наружных поверхностей и устанавливать их. Проектирование здания также будет проходить под контролем инженеров, хотя доля компьютеров в этой работе будет весьма велика. Таким образом, хотя большую часть проекта, к сожалению, придется делать людям, он, безусловно, будет служить демонстрацией тех процессов, которые могут быть выполнены роботами и компьютерами.

Плавные формы здания призваны не только сделать общественное пространство частью интерьера, но и организовать движения посетителей, создав множество промежуточных пространств. Проект первого этажа здания обеспечивает непрерывное взаимодействие между общественными открытыми пространствами и внутренними помещениями. Особые методы проектирования и строительства позволят расширить возможности взаимодействия роботов, задействованных при построении и эксплуатации здания, а также роботами, представленными на выставке, и, наконец, посетителями.

Наряду с достижениями робототехники в музее также будут представлены экспонаты с системами искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности, голографическими технологиями и учебными курсами. Строительство должно начаться в 2020 году, а уже через два года здание откроет свои двери (вероятно, все же установленные человеком) для посетителей в качестве филиала сеульского Metropolitan Museum. Стоит отметить, что строительство музея робототехники руками самих роботов не только иронично, но и выгодно: как ожидается, это сэкономит время и деньги.

Здание музея станет далеко не первой постройкой, созданной при помощи машин. Ранее боты уже устанавливали гипсокартон, клали кирпичи и даже печатали на 3D-принтере жилые дома, поэтому факт того, что роботы строят музей, посвященный себе, кажется вполне логичным следующим шагом.