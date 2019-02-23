"Хаябуса-2" собрал образцы с поверхности астероида

Новости технологии: Космический аппарат "Хаябуса-2" успешно собрал образцы с астероида Рюгу.

Японское агентство аэрокосмических исследований сообщило, что космический аппарат "Хаябуса-2" успешно собрал образцы с 900-метрового астероида Рюгу.Члены команды миссии объявили, что 21 февраля, примерно в 23:30 по Гринвичу была отдана команда "стрелять", затем "Хаябуса-2", согласно плану, отдалился от астероида. Однако понадобилось еще несколько часов, чтобы подтвердить, что пуля действительно выстрелила и образцы собраны.

Зонд опустился на поверхность Рюгу, с близкого расстояния выстрелил пятиграммовой танталовой "пулей" в усыпанный валунами космический камень и собрал кусочки выброшенного материала при помощи специального "рога".Аппарат "Хаябуса-2" был запущен в декабре 2014 года и прибыл к Рюгу в июне 2018-го. Миссия уже несколько раз производила контакт с поверхностью астероида. Так, в сентябре прошлого года "Хаябуса-2" спустил на астероид сначала два маленьких прыгающих ровера MINERVA-II, а затем, через несколько недель, модуль MASCOT.

Аккумулятор MASCOT сел примерно через 17 часов работы, проработав несколько дольше, чем планировалось. Два маленьких ровера на солнечных батареях продолжают работать до сих пор.

Главная цель "Хаябуса-2" — помочь ученым изучить раннюю историю и развитие Солнечной системы, а также то, какую роль могли сыграть в появлении жизни на Земле богатые углеродом астероиды вроде Рюгу.

Полученные образцы представляют собой ключевой момент в достижении этой цели. Материал Рюгу будет доставлен на Землю в специальной возвратной капсуле в декабре 2020 года. Ученые в лабораториях по всему миру смогут тщательно изучить эти образцы при помощи более продвинутого оборудования — по сравнению с тем, что удалось размесить на борту "Хаябуса-2".

Среди образцов — не только материал, собранный "Хаябуса-2" в этот раз. Планируется, что аппарат соберет образцы еще дважды в течение последующих недель и месяцев. Второй забор будет похож на тот, что был проведен сейчас, а третий будет сильно отличаться: "Хаябуса-2" запустит в Рюгу медный снаряд, немного подождет, пока осядет пыль, а затем спустится, чтобы собрать образцы из новообразованного кратера. Этот подповерхностный материал будет чистым, не подверженным радиации глубокого космоса.