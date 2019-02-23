Разработка крупного беспилотного бомбардировщика с участием Украины

Новости технологии: На выставке IDEX 2019 стало известно, что украинские инженеры совместно с их коллегами из Саудовской Аравии, США и Южной Кореи примут участие в разработке беспилотного бомбардировщика.

Речь идет о крупном летательном аппарате, который получит электрооптические инфракрасные датчики и многорежимный радиолокатор. Он сможет нести противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, а также управляемые бомбы. При всем этом одним из основных преимуществ новой разработки называют низкую цену и доступность БПЛА на рынке вооружений.

Science Technology является компанией из Саудовской Аравии, которую учредили для разработки, производства и экспорта продукции военного и гражданского назначений.

The International Defence Exhibition или IDEX является одной из самых крупных международных выставок вооружений. Ее проводят в Абу-Даби раз в два года.