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США начало разработку пассажирского сверхзвукового самолета

США начало разработку пассажирского сверхзвукового самолета
03:32 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Стартап Aerion и компания Spirit AeroSystems заключили соглашение о начале проектирования фюзеляжа для сверхзвукового пассажирского самолета.

Двадцать первого февраля можно считать началом активной разработки сверхзвукового пассажирского самолета AS2. Компания Aerion и авиастроитель Spirit AeroSystems — один из крупнейших в мире — достигли договоренности о старте эскизного проектирования передней части фюзеляжа крылатой машины. В самой Spirit AeroSystems заявили, что готовы "приступить к работе немедленно".

Стоит, впрочем, отметить, что речь идет о самом раннем этапе программы разработок. На стадии эскизного проектирования инженеры определяют общий внешний вид самолета, его функции, состав бортового радиоэлектронного оборудования и ряд других ключевых параметров.

"Присоединение к команде проекта на столь ранней стадии позволяет нам применять наш технический опыт и лучшие коммерческие практики, чтобы оказывать самое позитивное влияние, — говорит Том Джентиле, президент и исполнительный директор Spirit AeroSystems. — Мы можем создавать экономичные, инновационные инженерные решения, которые учитывают высокоэффективные производственные процессы Spirit. Мы гордимся тем, что Aerion выбрал эту программу, и надеемся внести свой вклад в успех этого инновационного самолета".

Согласно представленной ранее концепции, самолет сможет летать на крейсерской скорости 1,2-1,4 Маха. Специальная аэродинамическая конструкция планера призвана сделать самолет "тихим": это означает, что разработчики хотят максимально нивелировать эффект звукового удара. Напомним, именно шумность привела к отказу от эксплуатации европейского сверхзвукового "Конкорда". Еще раньше СССР вывел из эксплуатации Ту-144 — первый полетевший пассажирский сверхзвуковой авиалайнер в истории. На сегодня сверхзвуковые авиалайнеры не используются вообще.

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Согласно расчетам, новый самолет будет иметь длину почти 52 метра и высоту 6,7 метра. Размах крыла составит 18,6 метра. Максимальная взлетная масса сверхзвукового самолета — 54,8 тонны. AS2 получит три двигателя, его пассажировместимость — 12 человек.

Напоминаем, из-за сильного ветра дозвуковой авиалайнер Boeing-787 разогнался до сверхзвуковой скорости. А еще раньше стало известно, что команда европейских инженеров постарается "воскресить" знаменитый подвижный нос "Конкорда".

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США, Самолет, Авиалайнер, Сверхзвуковой.
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