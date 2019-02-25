Складной Galaxy Fold: Что представляет из себя новинка (Видео)

Новости технологии: Складной Samsung Galaxy Fold во всех деталях и со всех сторон на видео.

На недавней презентации Galaxy Unpacked 2019 компания Samsung представила свой первый складной смартфон Galaxy Fold. Правда, журналистам "пощупать" и протестировать его не дали (возможно, приберегли для выставки MWC), зато Samsung выпустила ролик, на котором смартфон показан со всех сторон и ракурсов.

На видео Galaxy Fold позирует и в сложенном состоянии, и в работе, в том числе и в качестве зарядки для наушников Galaxy Buds и смарт-часов Galaxy Active. Сразу видно, что это устройство высшего класса: о его премиальности говорят и материалы, из которых сделан гаджет, и дизайн (который для нас пока еще в диковинку), и какой-то особенный "лоск".

Напомним, Galaxy Fold получил гибкий 7.3-дюймовый дисплей Infinity Flex Display (2152×1536 пикселей), второй 4.6-дюймовый экран (1960×840 точек) на внешней стороне, 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ встроенной, 6 камер и два аккумулятора ёмкостью 4380 мАч. Цена будет соответствовать высокой планке складного гаджета — 1980 долларов США.