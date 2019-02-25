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Нужно больше камер: Nokia 9 PureView - смартфон для фанатов фотографии

Нужно больше камер: Nokia 9 PureView - смартфон для фанатов фотографии
02:25 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Скриншот

Новости технологии: Анонс Nokia 9 PureView - пятикамерный мастер вычислительной фотографии

Компания HMD Global представила на выставке MWC 2019 фотофлагман Nokia 9 PureView с впечатляющей задней камерой на пять объективов. Она оказалась совсем не такой, как мы рассчитывали, но обо всём по порядку.

Nokia 9 PureView получил 5.99-дюймовый дисплей P-OLED с разрешением 2880x1440 пикселей и без вырезов, но рамки не самые тонкие. В экран встроен сканер отпечатков пальцев, а прикрывает фронтальную панель стекло Gorilla Glass 5. Когда инженеры HMD приступили к разработке аппарата, топовым процессором в линейке Qualcomm был Snapdragon 845. И поскольку алгоритмы камеры были оптимизированы для этого чипа, компания решила отказаться от более свежего Snapdragon 855. В продаже появится только одна версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти без возможности расширения.

Главным сюрпризом стало то, что все пять камер на задней панели смартфона имеют одинаковое фокусное расстояние в 28 мм, а значит, никакого оптического приближения и широкоугольной съёмки. Все модули 12-мегапиксельные и оснащены оптикой ZEISS со светосилой f/1.82. Только два из них цветные, остальные три — монохромные без RGB-фильтра, что позволяет захватывать в 2.9 раза больше цвета. Сенсоры работают одновременно, изображения объединяются в один яркий и чёткий снимок с широким динамическим диапазоном вплоть до 12.4 стопа. Похожим образом работает камера в смартфонах Google Pixel, но там используются несколько кадров с одного сенсора. Для управления новой системой используется чип Light Lux Capacitor от создателей шестнадцатиглазой камеры Light L16.

Nokia 9 PureView также сохраняет подробную информацию о глубине кадра с 1200 уровнями в радиусе 40 метров от камеры против 7-12 уровней глубины в большинстве других смартфонов. В Google Photos можно будет менять точку фокусировки и размывать задний план на готовых фотографиях. Поддерживается съёмка в RAW DNG для удобной обработки в редакторах Adobe (правда, на предрелизном ПО такие фото сохраняются очень медленно, до 10 секунд). При первичной настройке устройства пользователю предложат загрузить мобильное приложение Lightroom. Есть ручной режим. А когда смартфон закреплён на штативе, он переключается в режим более длинной выдержки до 10 секунд.

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По части видеовозможностей без сюрпризов — заявлена запись 4K HDR-видео при 30 кадрах в секунду. Фронтальная 20-мегапиксельная камера может использоваться для разблокировки смартфона, а при плохом освещении она объединяет несколько пикселей в один для более качественных 5-мегапиксельных селфи.

Корпус с металлической рамкой защищён от пыли и воды по стандарту IP67, задняя панель — изогнутое стекло Gorilla Glass 5. За автономную работу отвечает аккумулятор ёмкостью 3320 мАч. Он поддерживает быструю зарядку и 10-ваттную беспроводную зарядку. Есть двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS и NFC. Разъём для наушников упразднили. Nokia 9 выпускается по программе Android One и будет в числе первых получать обновления до новых версий операционной системы. Цвет только синий.

Nokia 9 PureView оценили в €600/$700 в зависимости от региона. В некоторых странах он поступит в продажу уже в марте. По аналогии с Nokia 8 Sirocco, флагман выпустят ограниченным тиражом. О каких объёмах идёт речь — не уточняется, но после продажи всех запасов модель исчезнет из магазинов.

Смартфон ориентирован на энтузиастов фотографии, хотя система с пятью камерами должна неплохо работать и в режиме "навёл и снял". Nokia 9 PureView стоит дешевле флагманов Samsung Galaxy S10, но тот же Xiaomi Mi 9 можно будет купить за €500 в аналогичной конфигурации памяти.

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Смартфон, Nokia, Камера, Nokia 9 PureView.
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