Занавески от IKEA очищают воздух в помещении

Новости технологии: Их ткань покрыта слоем фотокатализатора, который под воздействием света уничтожает все вредные вещества.

"С помощью своей новинки мы не только даем возможность дышать чистым воздухом дома, но и надеемся, что Gunrid повысит осведомленность людей о загрязнении воздуха внутри помещений, вдохновит на изменения своего поведения, которые поспособствуют очищению воздуха во всем мире. Gunrid - наш первый продукт, использующий такую технологию, но эта разработка даст нам возможность для будущих применений и на других текстильных изделиях", - говорит Лена Припп-Ковач (Lena Pripp-Kovac), глава отдела устойчивого развития Inter. IKEA Group.

Загрязнение воздуха - одна из главных проблем современности, и в рамках ее решения предпринимается множество мер и действий, направленных на снижение уровня вредных частиц, на разных масштабах, вплоть до вмешательства правительства и законодательства. Для обычного же потребителя существует широкий выбор устройств для очистки воздуха в помещении. Теперь одним из них могут стать занавески от IKEA. Принцип их работы основан на фотокатализе - процессе возбуждения химических реакций под действием света в присутствии веществ (фотокатализаторов), которые поглощают кванты света и участвуют в химических превращениях участников реакции.

Магнитные частицы на поверхности ткани под воздействием солнечного света ускорят процесс окисления вредных веществ, тем самым очистив воздух, который попадает в квартиру через окно. Других подробностей о материале занавесок в компании не разглашают, ограничившись заявлением о том, что технология похожа на фотосинтез растений. Занавески GUNRID появятся в магазинах уже в следующем году, но ни их стоимость, ни их точная дата начала продаж пока не известны.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, загрязнение воздуха - ежегодная причина смерти порядка семи миллионов человек в год. Вредные отходы провоцируют множество болезней и летальных исходов в Китае и Индии, особенно в их густонаселенных районах. Даже в Австралии, где ситуация в целом лучше, загрязнение воздуха промышленными предприятиями вызывает около трех тысяч преждевременных смертей в год, что обходится стране в 24 миллиарда долларов.