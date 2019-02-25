Скачать
Вторник, 26.02.2019
В Кабмине объяснили, почему пенсии решили повысить именно сейчас
В Кабмине объяснили, почему пенсии решили повысить именно сейчас
Итоги 25 февраля: Выплаты для пенсионеров, MARUV не едет на Евровидение и задержание экс-начальника Генштаба
Итоги 25 февраля: Выплаты для пенсионеров и MARUV не едет на Евровидение
Сборная Украины по баскетболу проиграла Словении на выезде
Сборная Украины по баскетболу проиграла Словении на выезде
Организаторы "Евровидения" о скандале с MARUV
Организаторы "Евровидения" о скандале с MARUV

Занавески от IKEA очищают воздух в помещении

Занавески от IKEA очищают воздух в помещении
21:58 Пн, 25 Февраль 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Их ткань покрыта слоем фотокатализатора, который под воздействием света уничтожает все вредные вещества.

"С помощью своей новинки мы не только даем возможность дышать чистым воздухом дома, но и надеемся, что Gunrid повысит осведомленность людей о загрязнении воздуха внутри помещений, вдохновит на изменения своего поведения, которые поспособствуют очищению воздуха во всем мире. Gunrid - наш первый продукт, использующий такую технологию, но эта разработка даст нам возможность для будущих применений и на других текстильных изделиях", - говорит Лена Припп-Ковач (Lena Pripp-Kovac), глава отдела устойчивого развития Inter. IKEA Group.

Загрязнение воздуха - одна из главных проблем современности, и в рамках ее решения предпринимается множество мер и действий, направленных на снижение уровня вредных частиц, на разных масштабах, вплоть до вмешательства правительства и законодательства. Для обычного же потребителя существует широкий выбор устройств для очистки воздуха в помещении. Теперь одним из них могут стать занавески от IKEA. Принцип их работы основан на фотокатализе - процессе возбуждения химических реакций под действием света в присутствии веществ (фотокатализаторов), которые поглощают кванты света и участвуют в химических превращениях участников реакции.

Магнитные частицы на поверхности ткани под воздействием солнечного света ускорят процесс окисления вредных веществ, тем самым очистив воздух, который попадает в квартиру через окно. Других подробностей о материале занавесок в компании не разглашают, ограничившись заявлением о том, что технология похожа на фотосинтез растений. Занавески GUNRID появятся в магазинах уже в следующем году, но ни их стоимость, ни их точная дата начала продаж пока не известны.

MWC 2019: зубная щетка Oral-B с искусственным интеллектом

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, загрязнение воздуха - ежегодная причина смерти порядка семи миллионов человек в год. Вредные отходы провоцируют множество болезней и летальных исходов в Китае и Индии, особенно в их густонаселенных районах. Даже в Австралии, где ситуация в целом лучше, загрязнение воздуха промышленными предприятиями вызывает около трех тысяч преждевременных смертей в год, что обходится стране в 24 миллиарда долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Интерьер, IKEA, Дизайн, Занавески, Декор, Очищают воздух.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Масленица 2019: обычаи и что нельзя делать в этот праздник
02 Польза кофе для мужчин подтверждена врачами
03 Дело экс-главы Генштаба ВСУ: суд продолжил избрание меры пресечения
04 Евровидение 2019: MARUV дала комментарий по поводу отказа от участия в песенном конкурсе
05 Граждан Украины просят проверить свои данные в Госреестре избирателей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Нова Пошта&quot; вскоре будет работать без выходных
"Нова Пошта" вскоре будет работать без выходных
В Канаде из-за непогоды столкнулись 70 автомобилей
В Канаде из-за непогоды столкнулись 70 автомобилей
ЕС продлил оружейное эмбарго против Беларуси
ЕС продлил оружейное эмбарго против Беларуси
Рецепт дня: картофельная запеканка в духовке, с сыром и чесноком
Рецепт дня: картофельная запеканка в духовке, с сыром и чесноком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь